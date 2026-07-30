Белозеров: в РЖД с удивлением узнали о возможных претензиях Армении по ЮКЖД

В ОАО «РЖД» из СМИ узнали о том, что Армения может потребовать $2 млрд по концессии на управление Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД). Об этом заявил глава компании Олег Белозеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Белозеров

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Олег Белозеров

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«С удивлением и недоумением из прессы узнали о заявлении армянской стороны касательно требований к российской стороне о возможном взимании платежа за аренду железных дорог Армении»,— сказал господин Белозеров (цитата по РБК). Глава РЖД напомнил, что компания инвестировала в железные дороги около $396,3 млн, а концессия освободила Армению от затрат на ее восстановление и содержание.

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (дочка РЖД) управляет железными дорогами Армении по договору концессии с 2008 года. Соглашение рассчитано на 30 лет.

Юридически ж/д инфраструктура принадлежит Армении. По словам Никола Пашиняна, Ереван считает ее своей собственностью и намерен распоряжаться ей самостоятельно. Страна может потребовать от России за концессию $2 млрд, но хочет решить вопрос «по-дружески». В РЖД в ответ заявили, что при разрыве соглашения будут ждать возврата инвестиций.