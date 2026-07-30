Правительство выделит 2,6 млрд руб. на достройку трех Ил-114-300

Правительство дополнительно направит 2,6 млрд руб. на достройку первых трех серийных Ил-114-300 до конца 2026 года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по вопросам авиастроения.

«Эти решения обеспечат как динамичную загрузку промышленных предприятий, так и постепенное обновление парка авиационной техники российских авиакомпаний самолетами отечественного производства»,— сказал господин Мишустин (цитата по сайту правительства). Контролировать их будет вице-премьер Денис Мантуров.

Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 пассажировместимостью 50–68 человек. Предполагается, что он должен заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Модель уже получила сертификат, подтверждающий готовность к эксплуатации и серийному производству. Поставка первых самолетов ожидается в 2026 году, столько же должны выпустить в 2027 году.