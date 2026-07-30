S7 Airlines открывает новое направление рейсов из Москвы в Ижевск

Авиакомпания S7 Airlines запускает рейсы по новому маршруту между Москвой и Ижевском. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба компании. Полетная программа в столицу Удмуртии начнется с 1 августа. Сегодня «Ъ» писал, что Росавиация аннулирует сертификат «Ижавиа» — регулярного пассажирского перевозчика, в структуру которого входит аэропорт Ижевска.

В S7 отметили, что рейсы между Москвой и Ижевском будут выполняться каждый день на самолетах семейства Airbus A320. Первый вылет из Домодедово запланирован на 15:45 мск. В аэропорт Ижевска он прилетит в 18:40. Обратный рейс будет отправляться в 19:30 и прилетит в столицу в 20:30.

Как писал «Ъ», сертификат «Ижавиа» аннулируется из-за того, что компания не устранила замечания к безопасности полетов. Сайт авиакомпании остановил продажи билетов с 1 августа. Рейсы компании после этой даты будут распределены между авиакомпаниями «Россия» и S7, узнал «Ъ».

Подробнее читайте в материале «Ъ» «"Ижавиа" завершает полет».