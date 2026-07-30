Смерть оценили биткойном

В Краснодаре начались прения по делу об убийстве Юлии Григоренко, жены совладельца зерновой компании «Ново-Трейд» Романа Григоренко. В ноябре 2023 года ее похитили бандиты под предводительством Ридвана Алиева. Последний отбывал срок, но отправился из колонии на СВО и был помилован. У бизнесмена преступники требовали выкуп в криптовалюте, эквивалентный 87 млн руб., хотя во время переговоров женщины уже не было в живых. Ридван Алиев умер сразу после ареста. Карен Тороян и Ашот Агаян утверждают, что считали похищение задержанием украинской шпионки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Выступая в прениях в Краснодарском краевом суде, прокурор Наталья Каликанова перечислила доказательства обвинения, которые позволяют восстановить полную картину преступления, взбудоражившего жителей Новороссийска осенью 2023 года. Юлия Григоренко пропала утром 24 ноября — она вышла из фитнес-клуба, но не пришла в гости к матери, как обещала. Муж Юлии приехал к клубу и обнаружил на стоянке ее BMW, а вокруг — разбросанные вещи жены. Роман Григоренко попросил запись с камеры наблюдения, на которой увидел, что мужчины в камуфляже насильно посадили Юлию в Hyundai и увезли. Вечером он получил СМС с текстом: «Если хочешь получить жену живой, заплати 26 биткойнов». Роман Григоренко попытался дозвониться похитителю, потом отправил СМС с просьбой подтвердить, что Юлия жива. Ответа не последовало. Спустя сутки злоумышленников задержали. Оказалось, что бандиты связались с Романом Григоренко, когда женщина уже была убита.

Следствие выяснило, что в похищении участвовали жители Новороссийска Ридван Алиев, Карен Тороян и Ашот Агаян. Организатором преступления обвинение считает Ридвана Алиева, который незадолго до этого вернулся с СВО, куда отправился после помилования. Некоторое время он жил, расходуя «боевые» выплаты, например, купил Mercedes. В разговорах с друзьями Алиев хвастался, что якобы общается с высокопоставленными силовиками и в будущем намерен «подмять весь город под себя». Вскоре деньги у него закончились, он начал разрабатывать планы нападения на новороссийских бизнесменов. Сведения об обеспеченных людях ему предоставлял бывший сотрудник полиции.

Однажды Ридван Алиев заметил на улице синий автомобиль BMW. «На последние деньги такое не покупают»,— сказал Алиев своим приятелям, поручив им организовать слежку.

Однако те испугались, и, чтобы не участвовать в преступлении, один лег в реабилитационный центр лечиться от наркомании, а другой уехал в зону СВО. Тогда злоумышленник нашел новых сообщников, ими оказались Ашот Агаян и Карен Тороян. Последний ранее был бойцом смешанных единоборств.

Для организации слежки Алиеву и его сообщникам понадобился автомобиль. Утром 20 ноября возле гаража они напали на местного жителя, связали его, положили в багажник и поехали к дому Григоренко. Там Алиев запустил квадрокоптер, который снял интерьер дома. После этого сообщники оставили похищенную машину в безлюдной местности, развязали водителя и ушли. Таким же способом злоумышленники завладели автомобилем, который использовали для похищения Юлии Григоренко 24 ноября. Как утверждает обвинение, Ридван Алиев увел женщину в лес и нанес ей 18 ударов ножом, после чего забросал тело ветками.

Карен Тороян и Ашот Агаян настаивают, что не участвовали в убийстве и даже не видели происходящего. По словам сообщников Алиева, тот якобы вовлек их в преступление обманом, выдавая себя за сотрудника российских спецслужб, он утверждал, что входит в секретную группу по борьбе с украинскими шпионами и диверсантами. Алиев якобы сказал сообщникам, что Роман Григоренко и его жена причастны к финансированию ВСУ, в связи с чем «их нужно обезвредить».

За участие в похищении женщины главарь банды пообещал сообщникам премию в 7 млн руб., медаль и должность в правоохранительных органах.

Допросить самого Ридвана Алиева следствию не удалось — он умер сразу после задержания от сердечной недостаточности. По данным силовиков, злоумышленник употреблял наркотики.

Выступление в прениях прокурора Натальи Каликановой продолжится 6 августа, обвинение назовет квалификацию и предложит меру наказания. Карена Торояна и Ашота Агаяна обвиняют в бандитизме (ст. 209 УК РФ), убийстве (ст. 105 УК РФ), вымогательстве (ст. 163 УК РФ), похищениях людей (ст. 126 УК РФ), угонах автомобилей (ст. 166 УК РФ).

Анна Перова, Краснодар