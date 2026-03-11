Из октагона в «клетку»

Краснодарский краевой суд назначил на 19 марта очередное слушание по делу о расправе над женой бизнесмена из Новороссийска, совершенной в ноябре 2023 года. Следствие утверждает, что 38-летняя Юлия Григоренко была похищена и убита бойцами ММА Кареном Торояном и Ашотом Агаяном. Дело вел первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю. Судебный процесс стартовал в феврале прошлого года, и, по мнению юристов, он подходит к финалу. Фигурантам грозит наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В Краснодарском краевом суде 19 марта состоится очередное слушание по делу об убийстве Юлии Григоренко, супруги владельца компании по торговле зерном из Новороссийска. Фигурантами по делу выступают бойцы ММА Карен Тороян и Ашот Агаян. Третий участник преступления, которого следствие считает главарем банды, Ридван Алиев, скончался от сердечного приступа сразу после задержания.

Согласно материалам дела, убийство 38-летней Юлии Григоренко произошло в ноябре 2023 года. По версии следствия, Алиев обратил внимание на молодую женщину за рулем люксового BMW и у него созрел план: похитить ее с целью выкупа. Для его реализации он создал вооруженную банду. Преступники выследили жертву, и напали на нее на Пионерской улице, когда она направлялась в спортзал. Насильно усадив женщину в автомобиль, злоумышленники вывезли ее в лес на угнанной машине. Там Юлии Григоренко нанесли множество ножевых ранений, от которых она скончалась. Тело погибшей спрятали в устье ручья в районе кладбища «Кабахаха», забросав ветками.

Злоумышленники потребовали у мужа Юлии Григоренко выкуп в криптовалюте, который эквивалентен 87 млн руб. Установлено, что убийцы требовали деньги, заявляя, что женщина еще жива, но на тот момент они уже совершили убийство.

Расследование вел первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю.

В ходе следствия правоохранительные органы установили, что главарь банды совершил похожее преступление в июле 2023 года в Смоленской области. Он похитил мужчину, сжег его автомобиль, после чего задушил. Убийца оказался причастен и к другим преступлениям — например, к краже в Крымском районе и к убийству подельника, которого он также захоронил в лесном массиве на территории Новороссийска.

Фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявили обвинение сразу по нескольким уголовным статьям: бандитизм, убийство двух и более человек, похищение, угон автомобилей, умышленное уничтожение чужого имущества, кражи, незаконный оборот оружия, вымогательство и незаконное приобретение и хранение наркотических средств (ч. 1,2 ст. 209, п.п. «а», «в», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105, п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126, ч. 4 ст. 166, ч. 2 ст. 167, п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 222, ч.3, 4 ст. 166, п. «а» ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 166, п. «а» ч. 3 ст. 126, п. «б» ч. 4 ст. 158, п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 163, ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Как рассказал адвокат Андрей Таран, процесс осложняется тем, что участники дела не признают вину по циклу, состоящему из 14 преступлений, что увеличивает срок рассмотрения уголовного дела в суде. Согласно информации, размещенной на сайте суда, за год по делу об убийстве Юлии Григоренко провели 34 судебных заседания. Андрей Таран предположил, что судебное разбирательство подходит к финальной стадии.

Адвокат Виталий Кацко говорит, что срок расследования по делу об убийстве супруги бизнесмена из Новороссийска нельзя назвать чрезмерным. По его словам, для подобных сложных дел с рядом связанных эпизодов срок является вполне типичным. Они рассматриваются быстрее, если обвиняемые признают вину, а обстоятельства преступления очевидны.

«В зависимости от позиции подсудимых, наличия смягчающих обстоятельств и формы рассмотрения дела, диапазон наказаний по таким делам может быть очень широк — от сравнительно минимальных сроков лишения свободы до пожизненного заключения»,— подытожил Виталий Кацко.

Кристина Мельникова