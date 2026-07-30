Лихачев: «Росатом» хочет досрочно закрыть сделку по покупке ГК «Дело»

«Росатом» активно работает над сделкой по покупке доли Сергея Шишкарева в группе компаний «Дело». Срок выкупа установлен на конец ноября, но стороны хотят закрыть сделку в ближайшее время, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Росатома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сделка проходит в формате «русской рулетки» — механизма, при котором один участник называет цену, а второй решает: продать свою долю или купить долю партнера по озвученной цене. Госкорпорации принадлежит 49%, Сергею Шишкареву — 51%. Доля «Росатома» оценивается в 74 млрд руб. Предприниматель хотел выкупить долю в «Дело» у «Росатома» и продать «Ростеху», однако отказался, поэтому право хода в «русской рулетке» перешло госкорпорации.

«Росатом» начал юридическое оформление сделки в июле. Предполагается, что процесс завершится в этом же месяце. Глава компании Алексей Лихачев говорил, что процедуру можно ускорить, если господин Шишкарев согласится продать долю напрямую.