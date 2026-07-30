Сборную России по хоккею не допустили до чемпионата мира 2027 года

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборной России на 2027 год. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение принято «из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности и честности спорта». Также российские команды пропустят молодежный чемпионат мира и мировые первенства среди юношей и девушек до 18 лет.

В релизе IIHF отмечается, что вопрос об участии сборной России в женском чемпионате мира будет рассмотрен на отдельном заседании совета, которое пройдет в ноябре.

C февраля 2022 года российские и белорусские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой IIHF из-за начала спецоперации на Украине. В мае дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске.

Арнольд Кабанов