«Фабрика ПО» не будет проводить IPO в 2026 году

Разработчик программного обеспечения на основе искусственного интеллекта FabricaONE.AI (ПАО «Фабрика ПО»; акционер — ГК Softline) не сможет провести первичное размещение акций на бирже (IPO) в 2026 году. Об этом заявил «Интерфаксу» гендиректор компании Максим Тадевосян.

«Рынок сейчас очень сильно привязан к тому, что есть геополитика. А геополитика привязана еще и со ставкой. Поэтому я думаю, что IPO — это точно не этот год»,— уточнил господин Тадевосян во время презентации дебютного выпуска облигаций компании.

Изначально «Фабрика ПО» должна была выйти на публичный рынок до конца апреля, однако в день планируемого размещения отложила его. В компании объяснили решение «значительным ухудшением внешнего фона».

В мае Максим Тадевосян предполагал, что компания попробует провести IPO осенью 2026 года. «То, что я говорил, тогда рынок был 2250 или 2300 (индекс Мосбиржи.—"Ъ"), по-моему. Я думаю, до 3000 надо ждать. Но вопрос, когда это будет»,— прокомментировал он свои слова сегодня.

«Фабрика ПО» была образована в январе 2025 года на базе системного интегратора Bell Integrator. Компания объединила активы Softline в области заказной разработки и ПО с применением ИИ: SL Soft, SL Prom Soft, центр экспертизы «Девелоника», «Академию АйТи». У «Фабрики ПО» почти 1 тыс. клиентов, в том числе госструктуры и частные корпорации.