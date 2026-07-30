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Наряд Умы Турман из «Криминального чтива» выставлен на аукцион

Наряд, который Ума Турман носила в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», будет продан на аукционе, сообщает Vogue. Аукционный дом Propstore оценивает лот в $15–30 тыс.

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Ума Турман и Джон Траволта в фильме «Криминальное чтиво»

Ума Турман и Джон Траволта в фильме «Криминальное чтиво»

Фото: Miramax Films

Фото: Propstore

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Ума Турман и Джон Траволта в фильме «Криминальное чтиво»

Фото: Miramax Films

Фото: Propstore

Белая рубашка с приталенным силуэтом и чуть укороченные клеш-брюки Agnеs b, в которых Мия Уоллес в исполнении госпожи Турман появляется в ресторане Jack Rabbit Slim's, уже более 30 лет остаются одним из самых узнаваемых образов в истории кино. По словам директора по управлению активами Propstore Маген Хенсли, костюм является воплощением стиля 90-х годов, сочетая «простоту, причудливость и задор».

Рубашка и брюки были переданы на аукцион членом съемочной группы, который хранил их после завершения съемок в 1994 году. Эксперты уверены в подлинности вещей. Торги состоятся 26 августа в Лос-Анджелесе.

«Убить Билла» вышел на экраны в полной режиссерской версии — в материале «Ъ».

Екатерина Наумова

Фотогалерея

«Я больше всего хотела быть как все»

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«Высокая, худощавая блондинка, с голубыми глазами, местами тощая, местами толстая. Короче, обычная такая девчонка» &lt;br>Ума Турман родилась 29 апреля 1970 года в Бостоне в семье буддистов, которые назвали ее в честь индийской богини Парвати в одной из ее реинкарнаций. Сначала она стеснялась своего необычного имени и представлялась Дианой, но позже привыкла. Кроме необычного имени Турман была награждена нестандартной внешностью, из-за чего тоже комплексовала до тех пор, пока модельное агентство не пригласило ее сняться в рекламе

«Высокая, худощавая блондинка, с голубыми глазами, местами тощая, местами толстая. Короче, обычная такая девчонка»
Ума Турман родилась 29 апреля 1970 года в Бостоне в семье буддистов, которые назвали ее в честь индийской богини Парвати в одной из ее реинкарнаций. Сначала она стеснялась своего необычного имени и представлялась Дианой, но позже привыкла. Кроме необычного имени Турман была награждена нестандартной внешностью, из-за чего тоже комплексовала до тех пор, пока модельное агентство не пригласило ее сняться в рекламе

Фото: John Barrett/Globe Photos/Zuma Press/Kommersant Photo

«Сексуальность всегда была важнейшей составляющей искусства. Актер, который хочет точно изобразить своего героя, должен учитывать, что сексуальность — существенная часть любого образа» &lt;br>Работая моделью, Турман переехала в Нью-Йорк и решила попробовать себя в качестве актрисы. После многочисленных кастингов ей удалось пробиться на эпизодическую роль Венеры в картине Терри Гильяма «Приключения барона Мюнхгаузена» (1988). Первую большую роль и признание молодой актрисе принес фильм «Генри и Джун» (1990) о писателе Генри Миллере, чью жену и сыграла Турман &lt;br>На фото: Ума Турман и актер Роберт Де Ниро

«Сексуальность всегда была важнейшей составляющей искусства. Актер, который хочет точно изобразить своего героя, должен учитывать, что сексуальность — существенная часть любого образа»
Работая моделью, Турман переехала в Нью-Йорк и решила попробовать себя в качестве актрисы. После многочисленных кастингов ей удалось пробиться на эпизодическую роль Венеры в картине Терри Гильяма «Приключения барона Мюнхгаузена» (1988). Первую большую роль и признание молодой актрисе принес фильм «Генри и Джун» (1990) о писателе Генри Миллере, чью жену и сыграла Турман
На фото: Ума Турман и актер Роберт Де Ниро

Фото: Michel Lipchitz / AP

Выход «Криминального чтива» (кадр из фильма на фото) в 1994 году, по мнению многих, совершил революцию в кинематографе 1990-х, а Турман поставил в один ряд с самыми востребованными актрисами Голливуда, принеся ей первую номинацию на «Оскар»

Выход «Криминального чтива» (кадр из фильма на фото) в 1994 году, по мнению многих, совершил революцию в кинематографе 1990-х, а Турман поставил в один ряд с самыми востребованными актрисами Голливуда, принеся ей первую номинацию на «Оскар»

Фото: Jersey Films

«Криминальное чтиво» стало удачным проектом для всех, кто принял в нем участие. Фильм закрепил за Квентином Тарантино (на фото) статус культового режиссера, законодателя киномоды 1990-х, вернул былую популярность Джону Траволте, позволил Брюсу Уиллису показать, что он больше, чем «крепкий орешек»

«Криминальное чтиво» стало удачным проектом для всех, кто принял в нем участие. Фильм закрепил за Квентином Тарантино (на фото) статус культового режиссера, законодателя киномоды 1990-х, вернул былую популярность Джону Траволте, позволил Брюсу Уиллису показать, что он больше, чем «крепкий орешек»

Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Отчаяние — это вечный спутник молодых актеров. И поэтому, так приятно, когда ты можешь от него избавиться. Если будешь постоянно поддаваться этому чувству, в конце концов, оно может сгубить тебя. Многие вообще доходят до сумасшествия или, что еще страшнее, до смерти. Но все эти варианты не для меня» &lt;br>На фото слева направо: Ариэль Домбаль, Жерар Депардье и Ума Турман

«Отчаяние — это вечный спутник молодых актеров. И поэтому, так приятно, когда ты можешь от него избавиться. Если будешь постоянно поддаваться этому чувству, в конце концов, оно может сгубить тебя. Многие вообще доходят до сумасшествия или, что еще страшнее, до смерти. Но все эти варианты не для меня»
На фото слева направо: Ариэль Домбаль, Жерар Депардье и Ума Турман

Фото: Reuters

«Любовь не проходит: какой-то частью себя я продолжаю любить всех тех, кого любила когда-то» &lt;br>Ума Турман была замужем дважды. Ее первым супругом стал актер Гэри Олдмен, но через полтора года пара распалась. В 1998 году актриса вышла замуж за своего партнера по фильму «Гаттака» Итана Хоука (на фото). У них родились двое детей — дочь Майя Рэй (1998) и сын Левон Роэн (2002). Тем не менее, они разошлись в 2002 году. Некоторое время Турман жила с финансистом Арпадом Буссоном. В июле 2012 года у них родилась дочь, которую назвали Розалинд Аруша Аркадина Алталун Флоренс

«Любовь не проходит: какой-то частью себя я продолжаю любить всех тех, кого любила когда-то»
Ума Турман была замужем дважды. Ее первым супругом стал актер Гэри Олдмен, но через полтора года пара распалась. В 1998 году актриса вышла замуж за своего партнера по фильму «Гаттака» Итана Хоука (на фото). У них родились двое детей — дочь Майя Рэй (1998) и сын Левон Роэн (2002). Тем не менее, они разошлись в 2002 году. Некоторое время Турман жила с финансистом Арпадом Буссоном. В июле 2012 года у них родилась дочь, которую назвали Розалинд Аруша Аркадина Алталун Флоренс

Фото: Columbia Pictures Corporation

«Я поняла, что падение — еще не финал. Мне раз десять казалось, что моей карьере пришел конец. Неудачи казались мне дуновениями смерти. Что приятно: после многих попыток, успехов, падений, потерь, профессиональных и личных, ты осознаешь, что жизнь не кончена. Переживаешь, но справляешься. Можешь провести три месяца в постели, но рано или поздно тебе придется с нее встать» &lt;br>Фильмы конца 1990-х в основном были неудачными для Турман. «Бэтмэн и Робин» (1997), «Мстители» (1998) и «Отверженные» (1998) провались в прокате, получив негативные оценки критиков. Утраченные позиции Уме помог вернуть фильм Вуди Аллена «Сладкий и гадкий» (1999)

«Я поняла, что падение — еще не финал. Мне раз десять казалось, что моей карьере пришел конец. Неудачи казались мне дуновениями смерти. Что приятно: после многих попыток, успехов, падений, потерь, профессиональных и личных, ты осознаешь, что жизнь не кончена. Переживаешь, но справляешься. Можешь провести три месяца в постели, но рано или поздно тебе придется с нее встать»
Фильмы конца 1990-х в основном были неудачными для Турман. «Бэтмэн и Робин» (1997), «Мстители» (1998) и «Отверженные» (1998) провались в прокате, получив негативные оценки критиков. Утраченные позиции Уме помог вернуть фильм Вуди Аллена «Сладкий и гадкий» (1999)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Начало 2000-х было отмечено для Турман участием в картинах «Золотая Чаша» (2000) и «Ватель» (2000). В 2002 году вышел фильм «Истерическая слепота», который принес Уме «Золотой глобус»

Начало 2000-х было отмечено для Турман участием в картинах «Золотая Чаша» (2000) и «Ватель» (2000). В 2002 году вышел фильм «Истерическая слепота», который принес Уме «Золотой глобус»

Фото: Gerald Herbert / AP

«Чтобы подготовиться к съемкам, мне пришлось несколько месяцев заниматься боевыми искусствами. Моя героиня не только прекрасно дерется, но и владеет практически всеми видами оружия, так что тренировалась я очень упорно и почти ежедневно. Скажу вам честно, что ни в чем подобном я раньше не участвовала» &lt;br>Картина Тарантино «Убить Билла» вышла на экраны в 2003 году и получила хорошие отзывы критиков и зрителей. Турман была номинирована на несколько премий, в том числе «Золотой глобус», но так и не была награждена

«Чтобы подготовиться к съемкам, мне пришлось несколько месяцев заниматься боевыми искусствами. Моя героиня не только прекрасно дерется, но и владеет практически всеми видами оружия, так что тренировалась я очень упорно и почти ежедневно. Скажу вам честно, что ни в чем подобном я раньше не участвовала»
Картина Тарантино «Убить Билла» вышла на экраны в 2003 году и получила хорошие отзывы критиков и зрителей. Турман была номинирована на несколько премий, в том числе «Золотой глобус», но так и не была награждена

Фото: Miramax Films

«Уметь вовремя и посочувствовать, и пожалеть – все это и есть дорога любви и дорога для долгих отношений» &lt;br>Уму Турман Тарантино сравнивал с Марлен Дитрих и называл «своим Клинтом Иствудом». Режиссер сыграл ключевую роль в ее карьере

«Уметь вовремя и посочувствовать, и пожалеть – все это и есть дорога любви и дорога для долгих отношений»
Уму Турман Тарантино сравнивал с Марлен Дитрих и называл «своим Клинтом Иствудом». Режиссер сыграл ключевую роль в ее карьере

Фото: Lionel Cironneau / AP

«Иногда люди называют своих богов, но если их спросить о Шиве или Парвати, они теряются и не могут ничего сказать» &lt;br>На фото: Ума Турман раздает автографы на церемонию вручения премии Bambi 2014 в Берлине

«Иногда люди называют своих богов, но если их спросить о Шиве или Парвати, они теряются и не могут ничего сказать»
На фото: Ума Турман раздает автографы на церемонию вручения премии Bambi 2014 в Берлине

Фото: DPA Jens Kalaene / AP

«Я на собственном опыте убедилась, что каждая работающая мать – это супер-женщина»

«Я на собственном опыте убедилась, что каждая работающая мать – это супер-женщина»

Фото: Miguel Villagran / AP

В 2005 году Турман сыграла в картине Гэри Грэя «Будь круче» (2005). По признанию режиссера, он остановил свой выбор именно на Уме из-за ее «потрясающей скрытой сексуальности». Далее последовали успешные ленты «Мой лучший любовник» (2006), «Моя супер-бывшая» (2006), «Случайный муж» (2008)

В 2005 году Турман сыграла в картине Гэри Грэя «Будь круче» (2005). По признанию режиссера, он остановил свой выбор именно на Уме из-за ее «потрясающей скрытой сексуальности». Далее последовали успешные ленты «Мой лучший любовник» (2006), «Моя супер-бывшая» (2006), «Случайный муж» (2008)

Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Как и большинство людей, я не умела строить отношения с близкими, была очень эмоциональна, мне не хватало внутренней собранности. Я долгое время ходила к психоаналитику, и это помогло мне научиться концентрироваться, лучше понимать других и свой внутренний мир» &lt;br>На фото: Ума Турман со своим сыном Левоном Роэном Турманом-Хоуком

«Как и большинство людей, я не умела строить отношения с близкими, была очень эмоциональна, мне не хватало внутренней собранности. Я долгое время ходила к психоаналитику, и это помогло мне научиться концентрироваться, лучше понимать других и свой внутренний мир»
На фото: Ума Турман со своим сыном Левоном Роэном Турманом-Хоуком

Фото: Arthur Mola / Invision / AP

«Мне нравится быть актрисой, но я хочу жить в свое удовольствие и проводить как можно больше времени с детьми» &lt;br> В 2009 году на экраны вышла социальная драма «Материнство». Критики говорили, что картина может стать новым этапом в карьере актрисы, доказавшей, что она способна на серьезные драматические роли

«Мне нравится быть актрисой, но я хочу жить в свое удовольствие и проводить как можно больше времени с детьми»
В 2009 году на экраны вышла социальная драма «Материнство». Критики говорили, что картина может стать новым этапом в карьере актрисы, доказавшей, что она способна на серьезные драматические роли

Фото: Jason DeCrow / AP

«Красивой я себя никогда не считала. Хотя находила в этом некоторое удовольствие: дескать, в Голливуде одни штампованные гламурные секс-бомбы, а я не вписываюсь в стандарт и этим замечательна. А что касается поклонников, то многие во мне разочаровываются. Я ведь глупая и хладнокровная женщина. Ледяная, как айсберг!» &lt;br>На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2014 году

«Красивой я себя никогда не считала. Хотя находила в этом некоторое удовольствие: дескать, в Голливуде одни штампованные гламурные секс-бомбы, а я не вписываюсь в стандарт и этим замечательна. А что касается поклонников, то многие во мне разочаровываются. Я ведь глупая и хладнокровная женщина. Ледяная, как айсберг!»
На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2014 году

Фото: Олег Никишин / Коммерсантъ

В 2013 году Ума Турман сыграла в картине Ларса фон Триера «Нимфоманка». Критики отметили, что даже эпизодическую роль она смогла исполнить ярко и по-своему

В 2013 году Ума Турман сыграла в картине Ларса фон Триера «Нимфоманка». Критики отметили, что даже эпизодическую роль она смогла исполнить ярко и по-своему

Фото: Jason DeCrow / AP

«Женщина, как вино — чем старше, тем благородней. И без пластических хирургов можно выглядеть хорошо. Просто любить себя надо и следить за собой» &lt;br>На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2017 году

«Женщина, как вино — чем старше, тем благородней. И без пластических хирургов можно выглядеть хорошо. Просто любить себя надо и следить за собой»
На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2017 году

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Слева направо: председатель совета директоров компании Pirelli Марко Тронкетти Провера, актрисы Николь Кидман, Ума Турман и фотограф Питер Линдберг на презентации календаря Pirelli на 2017 год

Слева направо: председатель совета директоров компании Pirelli Марко Тронкетти Провера, актрисы Николь Кидман, Ума Турман и фотограф Питер Линдберг на презентации календаря Pirelli на 2017 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Ума Турман на презентации календаря Pirelli на 2017 год в Париже

Ума Турман на презентации календаря Pirelli на 2017 год в Париже

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Ума Турман (в центре) после презентации календаря Pirelli на 2017 год в Париже

Ума Турман (в центре) после презентации календаря Pirelli на 2017 год в Париже

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2018 году вышли сразу три кинокартины с участием актрисы: комедийный фильм «Аферисты поневоле», триллер «Дальше по коридору» и работа Ларса Фон Триера «Дом, который построил Джек», а в 2020 году — семейная комедия «Война с дедом» &lt;br>На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2023 году

В 2018 году вышли сразу три кинокартины с участием актрисы: комедийный фильм «Аферисты поневоле», триллер «Дальше по коридору» и работа Ларса Фон Триера «Дом, который построил Джек», а в 2020 году — семейная комедия «Война с дедом»
На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2023 году

Фото: Daniel Cole / AP

В 2023 году на экраны вышли два фильма с участием актрисы: «Красный, Белый и Королевский Синий» и «Искусство по понятиям»&lt;br> На фото: Ума Турман и Джон Траволта на показе фильма «Криминальное чтиво», посвященном 30-летию фильма

В 2023 году на экраны вышли два фильма с участием актрисы: «Красный, Белый и Королевский Синий» и «Искусство по понятиям»
На фото: Ума Турман и Джон Траволта на показе фильма «Криминальное чтиво», посвященном 30-летию фильма

Фото: Chris Pizzello / AP

«Интересно, что, когда тебе за сорок, и ты оцениваешь успех, берешь на себя ответственность за принесенные обиды и боль, и пытаешься простить себя и других» На фото слева направо: Ума Турман, актер Ричард Гир и его супруга, публицист и общественный деятель Алехандра Сильва на Каннском кинофестивале в 2024 году

«Интересно, что, когда тебе за сорок, и ты оцениваешь успех, берешь на себя ответственность за принесенные обиды и боль, и пытаешься простить себя и других» На фото слева направо: Ума Турман, актер Ричард Гир и его супруга, публицист и общественный деятель Алехандра Сильва на Каннском кинофестивале в 2024 году

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

«Скука — отличный мотиватор»&lt;br> На фото: Ума Турман во время фотосессии съемочной группы фильма «О, Канада» на Каннском кинофестивале в 2024 году

«Скука — отличный мотиватор»
На фото: Ума Турман во время фотосессии съемочной группы фильма «О, Канада» на Каннском кинофестивале в 2024 году

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Ума Турман и Квентин Тарантино на благотворительном гала-вечере Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе, 2024 год

Ума Турман и Квентин Тарантино на благотворительном гала-вечере Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Я бы хотела, считать свою жизнь романтической комедией. Но к сожалению, чувствую, что она больше похожа на реалити-шоу»&lt;br> На фото: Ума Турман на премьере мюзикла «Доброй ночи и удачи» в Нью-Йорке в апреле 2025 года

«Я бы хотела, считать свою жизнь романтической комедией. Но к сожалению, чувствую, что она больше похожа на реалити-шоу»
На фото: Ума Турман на премьере мюзикла «Доброй ночи и удачи» в Нью-Йорке в апреле 2025 года

Фото: Andy Kropa / Invision / AP

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«Высокая, худощавая блондинка, с голубыми глазами, местами тощая, местами толстая. Короче, обычная такая девчонка»
Ума Турман родилась 29 апреля 1970 года в Бостоне в семье буддистов, которые назвали ее в честь индийской богини Парвати в одной из ее реинкарнаций. Сначала она стеснялась своего необычного имени и представлялась Дианой, но позже привыкла. Кроме необычного имени Турман была награждена нестандартной внешностью, из-за чего тоже комплексовала до тех пор, пока модельное агентство не пригласило ее сняться в рекламе

Фото: John Barrett/Globe Photos/Zuma Press/Kommersant Photo

«Сексуальность всегда была важнейшей составляющей искусства. Актер, который хочет точно изобразить своего героя, должен учитывать, что сексуальность — существенная часть любого образа»
Работая моделью, Турман переехала в Нью-Йорк и решила попробовать себя в качестве актрисы. После многочисленных кастингов ей удалось пробиться на эпизодическую роль Венеры в картине Терри Гильяма «Приключения барона Мюнхгаузена» (1988). Первую большую роль и признание молодой актрисе принес фильм «Генри и Джун» (1990) о писателе Генри Миллере, чью жену и сыграла Турман
На фото: Ума Турман и актер Роберт Де Ниро

Фото: AP / Michel Lipchitz

Выход «Криминального чтива» (кадр из фильма на фото) в 1994 году, по мнению многих, совершил революцию в кинематографе 1990-х, а Турман поставил в один ряд с самыми востребованными актрисами Голливуда, принеся ей первую номинацию на «Оскар»

Фото: Jersey Films

«Криминальное чтиво» стало удачным проектом для всех, кто принял в нем участие. Фильм закрепил за Квентином Тарантино (на фото) статус культового режиссера, законодателя киномоды 1990-х, вернул былую популярность Джону Траволте, позволил Брюсу Уиллису показать, что он больше, чем «крепкий орешек»

Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Отчаяние — это вечный спутник молодых актеров. И поэтому, так приятно, когда ты можешь от него избавиться. Если будешь постоянно поддаваться этому чувству, в конце концов, оно может сгубить тебя. Многие вообще доходят до сумасшествия или, что еще страшнее, до смерти. Но все эти варианты не для меня»
На фото слева направо: Ариэль Домбаль, Жерар Депардье и Ума Турман

Фото: Reuters

«Любовь не проходит: какой-то частью себя я продолжаю любить всех тех, кого любила когда-то»
Ума Турман была замужем дважды. Ее первым супругом стал актер Гэри Олдмен, но через полтора года пара распалась. В 1998 году актриса вышла замуж за своего партнера по фильму «Гаттака» Итана Хоука (на фото). У них родились двое детей — дочь Майя Рэй (1998) и сын Левон Роэн (2002). Тем не менее, они разошлись в 2002 году. Некоторое время Турман жила с финансистом Арпадом Буссоном. В июле 2012 года у них родилась дочь, которую назвали Розалинд Аруша Аркадина Алталун Флоренс

Фото: Columbia Pictures Corporation

«Я поняла, что падение — еще не финал. Мне раз десять казалось, что моей карьере пришел конец. Неудачи казались мне дуновениями смерти. Что приятно: после многих попыток, успехов, падений, потерь, профессиональных и личных, ты осознаешь, что жизнь не кончена. Переживаешь, но справляешься. Можешь провести три месяца в постели, но рано или поздно тебе придется с нее встать»
Фильмы конца 1990-х в основном были неудачными для Турман. «Бэтмэн и Робин» (1997), «Мстители» (1998) и «Отверженные» (1998) провались в прокате, получив негативные оценки критиков. Утраченные позиции Уме помог вернуть фильм Вуди Аллена «Сладкий и гадкий» (1999)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Начало 2000-х было отмечено для Турман участием в картинах «Золотая Чаша» (2000) и «Ватель» (2000). В 2002 году вышел фильм «Истерическая слепота», который принес Уме «Золотой глобус»

Фото: Gerald Herbert / AP

«Чтобы подготовиться к съемкам, мне пришлось несколько месяцев заниматься боевыми искусствами. Моя героиня не только прекрасно дерется, но и владеет практически всеми видами оружия, так что тренировалась я очень упорно и почти ежедневно. Скажу вам честно, что ни в чем подобном я раньше не участвовала»
Картина Тарантино «Убить Билла» вышла на экраны в 2003 году и получила хорошие отзывы критиков и зрителей. Турман была номинирована на несколько премий, в том числе «Золотой глобус», но так и не была награждена

Фото: Miramax Films

«Уметь вовремя и посочувствовать, и пожалеть – все это и есть дорога любви и дорога для долгих отношений»
Уму Турман Тарантино сравнивал с Марлен Дитрих и называл «своим Клинтом Иствудом». Режиссер сыграл ключевую роль в ее карьере

Фото: AP / Lionel Cironneau

«Иногда люди называют своих богов, но если их спросить о Шиве или Парвати, они теряются и не могут ничего сказать»
На фото: Ума Турман раздает автографы на церемонию вручения премии Bambi 2014 в Берлине

Фото: AP / DPA Jens Kalaene

«Я на собственном опыте убедилась, что каждая работающая мать – это супер-женщина»

Фото: AP / Miguel Villagran

В 2005 году Турман сыграла в картине Гэри Грэя «Будь круче» (2005). По признанию режиссера, он остановил свой выбор именно на Уме из-за ее «потрясающей скрытой сексуальности». Далее последовали успешные ленты «Мой лучший любовник» (2006), «Моя супер-бывшая» (2006), «Случайный муж» (2008)

Фото: Reuters / Eric Gaillard

«Как и большинство людей, я не умела строить отношения с близкими, была очень эмоциональна, мне не хватало внутренней собранности. Я долгое время ходила к психоаналитику, и это помогло мне научиться концентрироваться, лучше понимать других и свой внутренний мир»
На фото: Ума Турман со своим сыном Левоном Роэном Турманом-Хоуком

Фото: Arthur Mola / Invision / AP

«Мне нравится быть актрисой, но я хочу жить в свое удовольствие и проводить как можно больше времени с детьми»
В 2009 году на экраны вышла социальная драма «Материнство». Критики говорили, что картина может стать новым этапом в карьере актрисы, доказавшей, что она способна на серьезные драматические роли

Фото: AP / Jason DeCrow

«Красивой я себя никогда не считала. Хотя находила в этом некоторое удовольствие: дескать, в Голливуде одни штампованные гламурные секс-бомбы, а я не вписываюсь в стандарт и этим замечательна. А что касается поклонников, то многие во мне разочаровываются. Я ведь глупая и хладнокровная женщина. Ледяная, как айсберг!»
На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

В 2013 году Ума Турман сыграла в картине Ларса фон Триера «Нимфоманка». Критики отметили, что даже эпизодическую роль она смогла исполнить ярко и по-своему

Фото: AP / Jason DeCrow

«Женщина, как вино — чем старше, тем благородней. И без пластических хирургов можно выглядеть хорошо. Просто любить себя надо и следить за собой»
На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2017 году

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Слева направо: председатель совета директоров компании Pirelli Марко Тронкетти Провера, актрисы Николь Кидман, Ума Турман и фотограф Питер Линдберг на презентации календаря Pirelli на 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ума Турман на презентации календаря Pirelli на 2017 год в Париже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ума Турман (в центре) после презентации календаря Pirelli на 2017 год в Париже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2018 году вышли сразу три кинокартины с участием актрисы: комедийный фильм «Аферисты поневоле», триллер «Дальше по коридору» и работа Ларса Фон Триера «Дом, который построил Джек», а в 2020 году — семейная комедия «Война с дедом»
На фото: актриса на Каннском кинофестивале в 2023 году

Фото: Daniel Cole / AP

В 2023 году на экраны вышли два фильма с участием актрисы: «Красный, Белый и Королевский Синий» и «Искусство по понятиям»
На фото: Ума Турман и Джон Траволта на показе фильма «Криминальное чтиво», посвященном 30-летию фильма

Фото: Chris Pizzello / AP

«Интересно, что, когда тебе за сорок, и ты оцениваешь успех, берешь на себя ответственность за принесенные обиды и боль, и пытаешься простить себя и других» На фото слева направо: Ума Турман, актер Ричард Гир и его супруга, публицист и общественный деятель Алехандра Сильва на Каннском кинофестивале в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Скука — отличный мотиватор»
На фото: Ума Турман во время фотосессии съемочной группы фильма «О, Канада» на Каннском кинофестивале в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ума Турман и Квентин Тарантино на благотворительном гала-вечере Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Я бы хотела, считать свою жизнь романтической комедией. Но к сожалению, чувствую, что она больше похожа на реалити-шоу»
На фото: Ума Турман на премьере мюзикла «Доброй ночи и удачи» в Нью-Йорке в апреле 2025 года

Фото: Andy Kropa / Invision / AP

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