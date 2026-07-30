Наряд Умы Турман из «Криминального чтива» выставлен на аукцион

Наряд, который Ума Турман носила в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», будет продан на аукционе, сообщает Vogue. Аукционный дом Propstore оценивает лот в $15–30 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ума Турман и Джон Траволта в фильме «Криминальное чтиво» Фото: Miramax Films Фото: Propstore Следующая фотография 1 / 2 Ума Турман и Джон Траволта в фильме «Криминальное чтиво» Фото: Miramax Films Фото: Propstore

Белая рубашка с приталенным силуэтом и чуть укороченные клеш-брюки Agnеs b, в которых Мия Уоллес в исполнении госпожи Турман появляется в ресторане Jack Rabbit Slim's, уже более 30 лет остаются одним из самых узнаваемых образов в истории кино. По словам директора по управлению активами Propstore Маген Хенсли, костюм является воплощением стиля 90-х годов, сочетая «простоту, причудливость и задор».

Рубашка и брюки были переданы на аукцион членом съемочной группы, который хранил их после завершения съемок в 1994 году. Эксперты уверены в подлинности вещей. Торги состоятся 26 августа в Лос-Анджелесе.

«Убить Билла» вышел на экраны в полной режиссерской версии — в материале «Ъ».

Екатерина Наумова