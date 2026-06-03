Размер особого значения

В прокат выходит «Убить Билла: Кровавое дело целиком» (Kill Bill: The Whole Bloody Affair) Квентина Тарантино — режиссерская версия культового фильма, прежде разделенного на две отдельные ленты. По мнению Юлии Шагельман, увидеть на большом экране воплощение оригинального замысла такого автора, как Тарантино,— одно из лучших зрительских переживаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Убить Билла»

Фото: Miramax Films Кадр из фильма «Убить Билла»

Фото: Miramax Films

В 2003 году Тарантино снимал «Убить Билла» как единое произведение. Идея разрезать получившуюся хронометражом три с лишним часа картину на две части сначала прозвучала на студии Miramax как шутка. Тогда подобная практика еще не была в ходу в Голливуде (это позже начали разбивать пополам финальные выпуски франшиз вроде «Гарри Поттера» и «Сумерек»), хотя недоброй памяти продюсер Вайнштейн уже заслужил свое прозвище Харви Руки-ножницы за то, что жестко настаивал на сокращении хронометража выпускаемых его компанией фильмов.

Тарантино принял компромисс спокойно, ведь так ему не пришлось урезать дорогие сердцу сцены, особенно аниме-сегмент, рассказывающий историю О-Рэн Ишии (Люси Лью), сиротки смешанного происхождения, ставшей безжалостной главой токийской якудзы.

Режиссер так комментировал продюсерское решение: «Я говорю о сценах, которые принадлежат к числу лучших в фильме, но в этом стремительном темпе, когда вы пытаетесь рассказать только одну историю, именно от них пришлось бы избавиться. Однако для меня-то фильм как раз и состоял из этих небольших отклонений и изящных штрихов».

Также в первую часть «Убить Билла», премьера которой состоялась в октябре 2003 года, были внесены правки, чтобы картина могла получить прокатный рейтинг, позволяющий посещать сеансы подросткам от 13 до 17 лет в сопровождении родителей (в России фильм все равно шел с ограничением 18+). Сцена резни в Доме голубых листьев в какой-то момент становилась черно-белой, а допрос подручной О-Рэн Софи Фаталь (Джули Дрейфус) в прокатной версии стал чуть менее членовредительским. В «Кровавом деле целиком» оба эти эпизода показаны в их первозданном виде.

Среди других изменений — расширенный аниме-сегмент про О-Рэн (и надо признать, в этой версии это единственная часть фильма, где он чуть провисает и теряет безупречный ритм); отсутствие клиффхэнгера, завершающего первую половину,— теперь зрители узнают важную новость одновременно с главной героиней Беатрикс Киддо (Ума Турман) ближе к финалу картины; и отсутствие пролога с пересказом основных событий, который Тарантино специально снял для второго фильма, вышедшего в 2004 году, спустя полгода после первого. А после титров добавлена анимационная короткометражка «Потерянная глава: Месть Юки», в которой сестра-близнец Гого Юбари (Тиаки Курияма) хочет отомстить Беатрикс за ее смерть. Угадайте, чем это для нее закончится.

Полная версия фильма была впервые показана в 2004 году на Каннском кинофестивале, а потом демонстрировалась еще раз в принадлежащем Тарантино лос-анджелесском кинотеатре New Beverly Cinema в 2011 году. В мировой прокат ее выпустила кинокомпания Lionsgate в декабре 2025 года.

Также, вопреки первоначальному пожеланию режиссера — адепта кинотеатрального опыта, в феврале «Кровавое дело целиком» вышло на цифровых носителях. Однако здесь нельзя не согласиться с Тарантино: этот фильм заслуживает просмотра на большом экране во всей своей жестокой и сентиментальной красе, даже если вы его видели несколько раз. А уж тем, кто посмотрит его впервые, можно только позавидовать.

Картина, снятая более двадцати лет назад, на очередной волне моды на фильмы о боевых искусствах — подряд вышли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000), «Герой» (2002), «Дом летающих кинжалов» (2004),— ничуть не устарела. Как-никак Тарантино и в этом был первым: еще работая в видеопрокате, он смотрел все эти китайские боевики в жанре уся и японские самурайские ленты (из них в «Убить Билла» перекочевал персонаж Хаттори Ханзо и сыгравший его Сонни Тиба), гонконгские боевики, американские бэшки про кунг-фу (а оттуда Тарантино вытащил Дэвида Кэррадайна, сыгравшего, собственно, Билла), вестерны — классические и с приставкой спагетти, а также эксплуатационные фильмы о женской мести.

Но «Убить Билла» не просто энциклопедия любимых жанров его автора. Да, здесь хлещет фонтанами кровь, летают отрезанные части тела, самурайские мечи со свистом рассекают воздух, а герои изъясняются афоризмами вроде: «К счастью для нее, босс Мацумото был педофилом» или «Не уносите ноги, которые я отрубила, теперь они мои».

Кино Тарантино никогда не было про хороший вкус. Но оно никогда не было и только про насилие или не всегда изящную игру слов. Оно также про эмоции, которые стоят за каждым убийством, про духовное перерождение, порой вынужденное, но неизбежное. В конце концов — про любовь.

По кровавой стезе мести Беатрикс движет ненависть к тем, кто ее предал. Но к финалу ее приводит любовь — матери к потерянному и вновь найденному ребенку. Мы приходим к этому моменту, пройдя весь долгий путь вместе с героиней, пережившими многое, в том числе неприятное, переполненными эмоциями, возможно, слегка уставшими. Но четыре с лишним часа хронометража не кажутся завышенной ценой за катарсис. Месть — это блюдо, которое хорошо подавать большими порциями.