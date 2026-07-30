Провода искрят от напряжения

По данным “Ъ”, проект постановления Минэнерго о переводе потребителей на оплату услуг по передаче электроэнергии по максимальной мощности (take-or-pay) не прошел регуляторную гильотину. Последняя версия, в частности, предлагала распространить механизм не только на новых, но и на старых потребителей, установить минимальный оплачиваемый объем в 10–70% от максимальной мощности для промышленности и центров обработки данных (ЦОД), а для объектов майнинга — 90%. Экспертное сообщество раскритиковало инициативы, отправив проект на доработку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Подготовленный Минэнерго проект постановления о введении принципа take-or-pay («бери или плати») в электросетях не прошел регуляторную гильотину. Рабочая группа в сфере энергетики 21 июля отказалась согласовать документ, добавив к нему ряд замечаний (копия протокола заседания есть у “Ъ”), которые будет необходимо устранить.

Принцип take-or-pay меняет подход к оплате услуг по передаче электроэнергии для промышленности, ЦОДов и майнеров мощностью свыше 670 кВт. Так, новые потребители, заключившие договор о технологическом присоединении (ТП) после 1 января 2027 года, будут обязаны оплачивать услуги по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимальной мощности. В технологически изолированных энергосистемах принцип начнет действовать с 2028 года.

Последняя редакция проекта постановления, направленная в правительство, была существенно доработана Минэнерго (“Ъ” видел документ).

В частности, потребителям при новом ТП может быть разрешено выбирать только четвертую или шестую ценовую категорию электроэнергии, которые предполагают только двухставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии.

Объем этих услуг для них будет определяться по наибольшему из трех показателей — усредненной пиковой мощности в рабочие дни, среднему объему мощности за весь месяц или фиксированному проценту от максимальной мощности, а не фактическому потреблению.

Переход к оплате услуг по передаче электроэнергии, исходя из заявленной мощности, будет постепенным (см. “Ъ” от 26 мая).

Для ЦОДов и бизнеса с мощностью от 670 кВт до 5 МВт минимальный оплачиваемый объем услуги будет составлять 70% от максимальной мощности сразу после подключения к сети.

Для объектов мощностью от 5 МВт до 50 МВт минимальный оплачиваемый объем будет расти с 15% до 70% в течение четырех лет, для ЦОДов и предприятий мощностью свыше 50 МВт — с 10% до 70% в течение шести лет.

В отдельную категорию выделен майнинг, для которого оплачиваемый объем услуги достигнет сразу 90% от заявленной мощности.

На совещаниях у вице-премьера Александра Новака ранее фиксировалось, что принцип take-or-pay будет затрагивать только новых потребителей. Но, согласно последней версии проекта постановления, нормы все-таки предлагается распространить и на потребителей, которые были присоединены до 1 января 2027 года. Такие объекты вынуждены оплачивать 70% от максимальной мощности сразу, без постепенного набора нагрузки. Если же договором будет предусмотрено расширение мощности действующих предприятий, то ставки будут применяться отдельно к ранее заявленным максимальным объемам и увеличиваемой мощности.

Эксперты и деловое сообщество возражают против такого ретроспективного распространения действия механизма на старых потребителей. Рабочая группа по-прежнему предлагает вводить take-or-pay только для новых подключений, старые же принимали инвестиционные решения и заключали договоры на ТП без обязательства платить за максимальную мощность, говорится в материалах. Также предлагается отказаться от применения механизма к уже подключенным потребителям при увеличении ими мощности или изменении схемы ТП.

Из-под действия нового механизма предложено исключить предприятия тепло-, водоснабжения и водоотведения, следует из материалов заседания. Такие предприятия относятся к первой и второй категории надежности, которые обязаны иметь резервные источники питания, что кратно увеличивает присоединенную максимальную мощность по сравнению с фактическим потреблением. Согласно предложению Минэнерго, эти фактически неиспользуемые резервные мощности также должны будут оплачиваться.

По оценкам экспертов, расходы теплоснабжающих организаций на оплату услуг по передаче после введения оплаты по максимальной мощности могут вырасти как минимум вдвое и в конечном итоге будут переложены в тариф на тепловую энергию, то есть фактически лягут на население.

Помимо этого, предлагаемые проектом пороговые значения мощности не имеют технологической и экономической связи с фактическими затратами электросетей, что приводит к появлению их дополнительной выручки, считают участники рабочей группы. В Минэнерго заявили “Ъ”, что замечания прорабатываются. Там добавили, что новый порядок предлагается распространить только на новых потребителей мощностью свыше 670 кВт, присоединенных после 1 января 2027 года. С учетом режима потребления электроэнергии крупные ЦОДы и объекты майнинга выделены в отдельную группу, в отношении которой новый порядок будет действовать вне зависимости от даты подключения к сетям, отметили в Минэнерго.

В «Россетях» заявили, что предложения, которые рассматривались рабочей группой, направлены на решение проблемы неэффективного использования максимальной мощности. «Подход не приводит к дополнительному росту оплаты услуг по передаче электрической энергии, когда максимальная мощность используется эффективно»,— считают там. В компании сообщили, что предлагали внедрять take-or-pay только в отношении новых потребителей. Майнеры для «Россетей» — прежде всего крупные энергоемкие потребители, добавили там. «При этом у таких потребителей есть возможность гибкого управления графиком загрузки своих мощностей»,— заключают в «Россетях».

В «Сообществе потребителей энергии» отмечают, что инициатива не отвечает ни отраслевой модели, ни задачам экономического развития: недозагрузка сети из сигнала к ее оптимизации превращается в источник гарантированной выручки «Россетей». Проект также содержит фундаментальные противоречия принципам экономической обоснованности тарифов, природе сетевой услуги, логике тарифообразования и эффекту масштаба энергосистемы.

«Сетевой резерв не инвентаризирован, расчетная база проекта умозрительна, последствия для экономики не оценены. В итоге потребителя обязывают платить сетевой оброк по “сечению кабеля”, а сетевой комплекс превращается в инфраструктурного рантье, который вместо помощи формирует барьер для запуска нового инвестиционного цикла в реальном секторе»,— говорят в ассоциации.

Гендиректор АНО «Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям» Дмитрий Бедердинов считает, что изменения создадут несоразмерную и ретроспективную регуляторную нагрузку на ЦОДы, в том числе на социально значимые сервисы. Для ЦОДов, по его словам, технологический резерв мощности — необходимый элемент обеспечения отказоустойчивости, непрерывности оказания услуг и последующего масштабирования ИТ-нагрузки, поэтому применение минимального оплачиваемого объема мощности без учета фактического профиля использования сети и отраслевой специфики не может считаться сбалансированным регулированием.

Президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев считает, что изменения вводят дискриминацию в отношении потребителей ЦОД, угроза которых для энергосистемы переоценена и является попыткой решить собственные проблемы за счет ЦОДов. Никто из игроков отрасли, по его словам, не поддерживает take-or-pay. В случае внесения изменений развитие отрасли будет заторможено, отставание от мировых рынков усилится, а стоимость услуг поползет вверх для всех, включая в конечном итоге широкие слои населения, считает господин Дорофеев: «Из этого проекта нужно либо убирать ЦОДы, либо полностью останавливать эту спорную инициативу, как неоднократно делалось ранее». В Promminer сообщили “Ъ”, что в условиях, когда внешние рынки становятся все более закрытыми для российского бизнеса, а внутренний спрос падает, подобные инициативы необходимо поставить на паузу для сохранения бизнеса как такового.

Как замечает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим, до сих пор методологически неурегулированным остается определение неиспользуемой мощности, порядка ее расчета и оценки расходов на ее содержание. Из-за этого распространение на отклонение между максимальной и фактической величиной мощности тарифных ставок, утвержденных на иных принципах, представляется экономически некорректным. Кроме того, по его словам, оплата по максимальной мощности не предполагает исключение из плановой выручки сетевых компаний недозагруженных мощностей, строительство которых не было обусловлено заявками потребителей. «Таким образом, механизм не предполагает взаимной ответственности участников деятельности по передаче, что нарушает принцип баланса интересов потребителей и регулируемых компаний»,— говорит эксперт.

Татьяна Дятел, Анна Тыбинь