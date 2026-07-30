КСИР обвинил США в гибели семьи с ребенком при авиаударе по острову Кешм

Американские снаряды попали в два жилых дома во время авиаудара по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе. Погибли родители с ребенком, еще двое детей ранены, сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иранская сторона также отчиталась об ответных ударах по объектам США в Иордании. Были атакованы взлетно-посадочная полоса и ангар для техобслуживания истребителей F-35 на авиабазе Аль-Азрак. Уничтожены три самолета, погибли несколько военнослужащих США, включая офицеров, утверждают в КСИР.

В ночь на 30 июля Центральное командование армии США (CENTCOM) заявило об ударах по Ирану. Американские силы прервали пятидневный режим тишины из-за иранских ударов по объектам в Иордании. Президент США Дональд Трамп пригрозил иранцам новыми ударами и пообещал «выбить из них всю дурь». Кроме того, Пентагон готовит план двухнедельной воздушной кампании против Ирана, уточнили источники WSJ.