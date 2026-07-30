WSJ: США подготовили план воздушной кампании против Ирана
Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер подготовил план двухнедельной воздушной кампании против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, разработанный вариант включает от 10 до 14 дней интенсивных авиаударов. Решение позволит выйти из тупиковой ситуации в войне между странами, обезопасить судоходство в Ормузском проливе и снизить потребность США в ракетах-перехватчиках ПВО за счет уничтожения пусковых установок противника, считает адмирал Купер. Подход поддержал глава Пентагона Пит Хегсет, отмечают собеседники.
Президент США Дональд Трамп выбирает между предложенной кампанией и более ограниченными военными действиями, которые оставляют возможность продолжать переговоры, отмечает WSJ.
Накануне господин Трамп пообещал нанести «мощные удары» по Ирану в ответ на «неожиданный запуск ракет» по военной базе США в Иордании. До этого стороны не обменивались ударами с 24 июля.
Предложение двухнедельной интенсивной воздушной кампании против Ирана со стороны США является одним из нескольких вариантов, которые рассматривает администрация президента Дональда Трампа. К ним также относятся продолжение экономического давления или полный выход из конфликта. Военная эскалация, однако, сопряжена с рисками: она может привести к значительным жертвам среди гражданского населения Ирана и истощить запасы ракет-перехватчиков США.
Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, ранее предупреждал о трудностях крупномасштабной военной кампании против Ирана, ссылаясь на нехватку боеприпасов и отсутствие поддержки союзников, а также опасения относительно потерь среди американских военных. Эти предупреждения были высказаны на фоне продолжающейся поддержки США Израиля и Украины, что уже привело к истощению критически важных боеприпасов. Тем не менее, Трамп ранее заявлял, что Кейн считает победу над Ираном легкой в случае военного решения. Стоимость военных действий в Иране по состоянию на 24 июля составила не менее $151,3 млрд, и к концу года сумма может превысить $311 млрд, что является значительной нагрузкой на бюджет США с учетом текущего госдолга.