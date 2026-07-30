WSJ: США подготовили план воздушной кампании против Ирана

Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер подготовил план двухнедельной воздушной кампании против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, разработанный вариант включает от 10 до 14 дней интенсивных авиаударов. Решение позволит выйти из тупиковой ситуации в войне между странами, обезопасить судоходство в Ормузском проливе и снизить потребность США в ракетах-перехватчиках ПВО за счет уничтожения пусковых установок противника, считает адмирал Купер. Подход поддержал глава Пентагона Пит Хегсет, отмечают собеседники.

Президент США Дональд Трамп выбирает между предложенной кампанией и более ограниченными военными действиями, которые оставляют возможность продолжать переговоры, отмечает WSJ.

Накануне господин Трамп пообещал нанести «мощные удары» по Ирану в ответ на «неожиданный запуск ракет» по военной базе США в Иордании. До этого стороны не обменивались ударами с 24 июля.