«Одиссея» вышла предсеансово

«Одиссея» 30 июля выходит в российский неофициальный прокат. Мировая премьера прошла 17 июля. Ленту режиссера Кристофера Нолана привезли в Россию по параллельному импорту в русском дубляже для стран СНГ. Там она вышла еще неделю назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Universal Pictures Фото: Universal Pictures

Резонансная экранизация поэмы Гомера уже возглавила прокат в ближнем зарубежье и бьет рекорды мировых сборов. Картина получила неоднозначные оценки среди критиков, успела попасть в несколько скандалов в соцсетях и даже утечь в интернет, провисев в соцсети X почти три часа. Кинокритик, замглавреда «Московских новостей» Даниил Ротштейн уверен, что зрители пока не устали от бесконечных новостей про «Одиссею»:

«Вся эта история с дискуссией вокруг фильма лишний раз продемонстрировала, что интернет, и особенно соцсети, — это такой пузырь, наполненный очень громкими голосами, но при этом часто довольно далекий от каких-то реальных проявлений. Большая киноходящая аудитория, которая формирует кассы такого рода релизов, — это совсем иные люди, живущие в другом мире.

Мы уже увидели по западному старту близкие к рекордным сборы, а также очень высокие оценки, причем как критиков, так и зрителей. Понятно, что мы будем видеть, к сожалению, из-за всей этой ситуации различные атаки ботов на сайты-агрегаторы рецензий. Но в целом для большинства людей это интересная, зрелищная, увлекательная картина от одного из самых узнаваемых режиссеров в мире. Того, кто способен самой своей фамилией генерировать посещаемость.

Этим сегодня не может похвастаться даже некоторые более именитые режиссеры вроде Стивена Спилберга.

В России "Одиссея" выходит в формате предсеансового обслуживания, и это естественным путем сильно урезает кассу фильма. Насколько я понимаю, картины, идущие по параллельному импорту, собирают 10-15% от своей потенциальной реальной кассы в нормальных условиях. Более того, намного меньше сеансов пройдут на хороших экранах, а для фильмов Нолана это важно».

Роль Одиссея исполнил Мэтт Деймон. Также в фильме играют Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Лупита Нионго и Шарлиз Терон. Пользователям соцсетей стоит приготовиться еще к одной волне обсуждения ближе к концу 2026 года — в сезон номинирования на кинопремии, отмечает кинокритик, автор телеграм-канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев:

«Между всем остальным миром и Россией появился достаточно большой промежуток в две календарные недели между релизами. В течение этого времени люди, не имеющие возможности сходить на "Одиссею" даже в параллельный прокат, были вынуждены находиться в информационном поле, где на разных языках обсуждалась фигура Кристофера Нолана и его версия поэмы.

Я не думаю, что какой-то части аудитории это надоело. Если люди не хотят что-то читать, у них пока еще есть выбор от этого как-то уворачиваться. Кажется, этот фильм будут обсуждать еще как минимум месяц-полтора, а ближе к концу 2026-го про него снова заговорят, когда кино выйдет в цифровом формате, а затем попадет в номинации "Золотого глобуса" и "Оскара".

Посоветовал бы зрителям, как уже выражались многие мои коллеги, смотреть это как фильм Кристофера Нолана и только во вторую очередь — как экранизацию поэмы Гомера. Это во многом, я бы даже сказал, некоторая адаптация к событиям современности.

При некоторых интеллектуальных действиях можно найти вполне очевидные или косвенные параллели с тем, что происходит в окружающем нас мире».

«Одиссею» Нолана раскритиковала переводчица Гомера, профессор классического отделения филологии Университета Пенсильвании Эмили Уилсон. А именно на ее текст ориентировался режиссер. В рецензии Уилсон отмечает, что картина лишена психологической, эмоциональной, политической и этической глубины. Положительное она нашла лишь в том, с какой скоростью теперь из книжных магазинов стали раскупаться переводы «Одиссеи», включая и ее версию.

Александра Абанькова, Екатерина Вихарева