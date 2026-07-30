Чистая прибыль НЛМК упала более чем вдвое за первое полугодие

Чистая прибыль группы «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК (MOEX: NLMK)) по МСФО составила 20,504 млрд руб. за первое полугодие. Это в 2,2 раза меньше аналогичного показателя прошлого года, следует из отчетности компании.

Выручка НЛМК за январь-июнь уменьшилась на 11,6% — до 387,7 млрд руб. Валовая прибыль группы упала почти на 20% — до 110,34 млрд руб. Себестоимость продаж сократилась на 8% — до 277,4 млрд руб. Операционная прибыль снизилась в 2,1 раза — до 25,96 млрд руб., а прибыль до налогообложения — в 2,2 раза, до 27,3 млрд руб.

НЛМК — один из лидеров по производству стали в России. Предприятия группы расположены в том числе в Европе и США. Контрольным пакетом акций НЛМК (79,3%) через Fletcher Group Holdings Limited владеет Владимир Лисин. В свободном обращении находится еще 20,7% бумаг компании.