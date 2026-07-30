Глава МВД Латвии предостерег граждан страны от поездок в Белоруссию

Гражданам Латвии стоит отказаться от поездок в Белоруссию или как можно быстрее покинуть страну. Об этом заявил латвийский министр внутренних дел Янис Домбрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янис Домбрава

Фото: Iekslietu ministrija Янис Домбрава

Фото: Iekslietu ministrija

«В условиях гибридной войны мы не можем предсказать, как будет развиваться ситуация, поэтому всем следует прислушаться к предупреждениям государственных учреждений и воздержаться от поездок в Белоруссию»,— приводит слова господина Домбравы пресс-служба ведомства. МВД считает, что российские и белорусские спецслужбы могут попытаться завербовать любого человека вне зависимости от того, имеет он отношение к засекреченной информации или нет.

В МВД добавили, что Эстония вскоре направит сотрудников полиции и пограничной службы для укрепления «внешней границы» Латвии. Это связано с участившимися случаями нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии. Ведомство назвало белорусский миграционный поток частью «гибридной войны».