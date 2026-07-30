Московская «Культреставрация» обновит здание бывшего суда в Курске за 500 млн

Реставрацией объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание окружного суда» на улице Луначарского, 8, в Курске займется московское ООО «Культреставрация» Дмитрия Димитриенко, которое ранее разработало проект работ за 32,6 млн руб. Компания получила контракт по начальной цене 500,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объект культурного наследия регионального значения «Здание окружного суда» в Курске

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Александра Хинштейна Объект культурного наследия регионального значения «Здание окружного суда» в Курске

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Александра Хинштейна

Другие заявки на участие в конкурсе не поступили, поэтому его признали несостоявшимся и решили заключить контракт с единственным участником.

По данным Rusprofile, ООО «Культреставрация» было зарегистрировано в 2014 году в Москве с уставным капиталом 1 млн руб. Основной вид деятельности — специализированные строительные работы. Гендиректор и единственный собственник — Дмитрий Димитриенко. Выручка в 2025 году составила 365 млн руб., чистая прибыль — 9,5 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 601 млн руб. и 17 млн руб. соответственно. С 2017 года компания выиграла 88 госконтрактов на 3,7 млрд руб. в сумме.

«Культреставрации» предстоит восстановить исторические элементы — кровлю, окна, интерьеры и конструктивные решения. Также требуется оснастить здание инженерными системами: электро-, тепло-, водоснабжением и вентиляционным оборудованием, пожарной и охранной сигнализацией, видеонаблюдением, сетями связи, системами доступа, вызова персонала. Кроме того, нужно провести благоустройство территории.

Завершить реставрацию необходимо до 30 сентября 2028 года. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Историческое трехэтажное здание площадью 3,1 тыс. кв. м входит в архитектурный ансамбль «Курский детинец». Во второй половине XIX века, после судебной реформы Александра II, здесь разместился Курский окружной суд. Его открыли в 1867 году. Перестройкой здания руководил губернский архитектор Еремеев. Суд располагался здесь до 1917 года. В годы Великой Отечественной войны здание было повреждено, а сохранившуюся кирпичную коробку в начале 1950-х восстановили для нужд Курского электроаппаратного завода, разместив в ней ремонтный цех. До этого предприятие являлось собственником объекта.

Реставрация «Здания окружного суда» проводится в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Курска в 2032 году. Она также предполагает реконструкцию комплекса зданий городской больницы Гладковой в центре города под гостиничный комплекс с полной инфраструктурой. Речь идет о работах на ОКН регионального значения. Объем инвестиций в проект оценивается примерно в 1,7 млрд руб.

Алина Морозова