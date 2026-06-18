Здание бывшего суда в центре Курска могут отреставрировать за полмиллиарда

Министерство культуры РФ объявило торги на реставрацию объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание окружного суда» на улице Луначарского, 8, в Курске. Начальная цена контракта — 501,5 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объект культурного наследия регионального значения «Здание окружного суда» в Курске

Фото: из Telegram-канала врио губернатора Курской области Александра Хинштейна Объект культурного наследия регионального значения «Здание окружного суда» в Курске

Фото: из Telegram-канала врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

Подрядчика планируется определить 6 июля. Завершить реставрацию необходимо до 30 сентября 2028 года. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Подрядчик должен восстановить исторические элементы — кровлю, окна, интерьеры и конструктивные решения. Также требуется оснастить здание инженерными системами — электро-, тепло-, водо- и вентиляционным оборудованием, пожарной и охранной сигнализацией, видеонаблюдением, сетями связи, системами доступа, вызова персонала. Кроме того, нужно провести благоустройство территории.

Ранее Минкульт определил разработчика проектной документации. Контракт за 32,6 млн руб. получила московская компания «Культреставрация», ставшая единственным участником конкурса. Проект выполнили к марту этого года.

О необходимости сохранения памятника ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн попросил президента Владимира Путина. По его словам, здание находится в аварийном состоянии и продолжает разрушаться.

Историческое трехэтажное здание площадью 3,1 тыс. кв. м входит в архитектурный ансамбль «Курский детинец». Во второй половине XIX века, после судебной реформы Александра II, здесь разместился Курский окружной суд, открытый в 1867 году. Перестройкой здания руководил губернский архитектор Еремеев. Суд располагался здесь до 1917 года. В годы Великой Отечественной войны здание было повреждено, а сохранившуюся кирпичную коробку в начале 1950-х восстановили для нужд Курского электроаппаратного завода, разместив в ней ремонтный цех. До этого предприятие являлось собственником объекта. История участка уходит еще глубже: в конце XVIII века здесь были построены губернские апартаменты. Вопрос о возведении дополнительного здания суда впервые поднимался еще в 1839 году, однако реализовать проект удалось лишь несколько десятилетий спустя, после проведения судебной реформы в Российской империи.

Ранее нашелся проектировщик на соседние с судом ОКН — «Воскресенская церковь Знаменского монастыря» (1876 год), «Архиерейский дом» (XIX век), «Тускарные ворота» (последняя четверть XIX века) и «Собор» (1816–1826 годы). Им стал подвед Минкульта — ФГУП «Центрально-научные реставрационные проектные мастерские». Стоимость работ составит 105,8 млн руб.

Анна Швечикова