Произведения об СВО включены во внеклассную часть программы по литературе

Во внеклассную часть школьной программы по литературе добавили произведения о специальной военной операции. Об этом сообщила председатель Совета при президенте России по госполитике в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что во внеклассной части школьной программы по литературе также представлены произведения о специальной военной операции. И они уже включены в рекомендованный список произведений патриотической направленности, созданных современными писателями»,— сказала журналистам госпожа Ямпольская (цитата по «Интерфаксу»).

Советник при президенте добавила, что в учебники 10-11-х классов включат информацию «о героях специальной военной операции, о подвигах Донбасса». По ее словам, такие сведения войдут в учебники по русскому языку, над которыми сейчас работают «авторские коллективы».

В мае Минпросвещения сообщило, что единые государственные учебники по литературе и русскому языку для 10-11-х классов уже готовы и направлены на экспертизу в Российскую академию наук. Их внедрят в учебный процесс с 1 сентября 2027 года.