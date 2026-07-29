На трассе в Ирбит восстановили движение после затопления

В Свердловской области на 107-110 км трассы Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда возобновили движение. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, Ирбит освобождается от воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Дорожники ведут восстановительные работы, в частности, отсыпают поврежденные участки обочины. Подрядная организация продолжит работы по ликвидации последствий подтопления. Они пройдут без полного ограничения движения транспорта»,— сказано в сообщении.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер совместно с прибывшим в регион министром МЧС Александром Куренковым провел совещание по ликвидации последствий паводка, вызванного обильными дождями. Наиболее сложная обстановка зафиксирована в Ирбите, Ирбитском, Невьянском и Режевском округах.

Ирина Пичурина