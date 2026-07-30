Крыловский ГНЦ возглавил выходец из Минпромторга Арсений Хегай

Новым генеральным директором ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ) назначен Арсений Хегай. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в пресс-службе центра. Он сменил на посту Дмитрия Новикова, руководившего предприятием с марта 2025 года. До него на протяжении шести лет центром управлял Олег Савченко.

До своего назначения на пост гендиректора 39-летний господин Хегай работал в департаменте судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ (с июня 2024 года замдиректора департамента), где курировал вопросы корпоративного строительства, имущественных отношений, стратегического планирования, а также разработку федеральных целевых и ведомственных программ развития судостроительной промышленности в рамках ГЧП. В 2020 году входил в состав совета директоров АО «Жатайская судоверфь» (Республика Саха, Якутия).

Первоочередной задачей нового гендиректора станет выполнение организационных и административных задач для скорейшего завершения преобразования ФГУП «КГНЦ» во ФГБУ «Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А.Н. Крылова».

Исследовательский центр Крылова создается в соответствии с указом президента России от 2 декабря 2025 года. В новом федеральном учреждении планируют проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере судостроения и разработки морской техники, выполнять полный инновационный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям.

Как пояснял в интервью «Ъ» помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, создаваемый центр, по сути, должен занять в судостроительной отрасли место, сопоставимое с НИЦ «Курчатовский институт» или НИЦ имени Жуковского в своих отраслях. При этом, говорится не о полном копировании моделей, а о формировании института верхнего уровня, который задает правила, аккумулирует прикладную науку и обеспечивает долгосрочное технологическое развитие отрасли.

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» — крупнейшая комплексная научная организация РФ по кораблестроению, судостроению и морской технике. Центр занимается проектированием и строительством военно-морского и гражданского флота, а также морских сооружений для разведки и добычи полезных ископаемых на морском шельфе. Предприятие также осуществляет научно-техническую деятельность в области гидродинамики, энергетики, акустики, в сфере проектирования кораблей и судов.

Владимир Колодчук