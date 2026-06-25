На Ямале ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. Причиной стали пожары в заповеднике «Верхне-Тазовский» и общее осложнение обстановки, сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

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Режим продлится до особого распоряжения. Его введение позволяет привлечь дополнительные силы для тушения, в том числе на особо охраняемой территории. Основные усилия направят на то, чтобы не допустить перехода огня на населенные пункты.

По данным на утро 25 июня, в округе зафиксировали 12 возгораний на площади более 3 тыс. гектаров. В тушении задействован 221 человек. Всего с начала пожароопасного сезона на Ямале зарегистрировали 161 природный пожар, общая площадь, пройденная огнем, превысила 16 тыс. гектаров.

С 19 июня по 30 августа в округе действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено проводить любые пожароопасные работы с открытым огнем вне специально оборудованных мест. Исключение — аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

Ранее из-за лесных пожаров на Ямале объявили режим повышенной готовности. Он предусматривает запрет на посещение лесов, разведение костров и проведение любых огневых работ.

Анна Капустина