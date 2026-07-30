ЕК выделила Украине еще €3,5 млрд на военные нужды

Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине еще €3,47 млрд из программы военного финансирования на €90 млрд. Средства пойдут на закупку беспилотников, в том числе реактивных дальнобойных дронов, ракет, систем ПВО и истребителей Gripen. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

Цель нового транша — защитить воздушное пространство Украины и укрепить ее обороноспособность, отметили в ЕК. «Мы также сближаем наши оборонные отрасли, объединяя масштабы европейского производства с непревзойденными инновациями Украины. Это наше новое соглашение по беспилотникам, которое обретает форму»,— заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В конце июня Еврокомиссия выделила Украине €3,2 млрд по специальной программе макрофинансовой помощи. Затем последовали еще две выплаты для оборонных закупок — €3,9 млрд и €1,1 млрд. График других выплат на оставшийся год будет согласован к сентябрю.

ЕС одобрил кредит на €90 млрд Украине в апреле. Он рассчитан на 2026–2027 годы. Средства будут получены через заимствования ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета сообщества. Большая часть кредита — €60 млрд — нацелена на развитие оборонно-промышленных мощностей Украины.