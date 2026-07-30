Принадлежащие липецким властям дорожники закупят у «Роснефти» топливо на 329 млн

Подконтрольное властям региона АО «Липецкдоравтоцентр» заключило с московским ООО «РН-Карт» (одно из юрлиц «Роснефти») договор на поставку 4 млн литров топлива по начальной цене 329 млн руб. Согласно порталу госзакупок, компания была единственным участником аукциона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Регион закупит у подрядчика 3,4 млн литров дизельного топлива, 580 тыс. литров бензина АИ-92 и 80 тыс. литров АИ-95. Поставки предстоит выполнять год: с 1 августа 2026 года по 31 июля 2027-го.

Согласно аукционной документации, топливо будет закупаться по следующим ценам:

82,96 руб. за литр дизельного топлива — всего 282,1 млн руб.;

76,15 руб. за литр бензина АИ-95 — всего 6,1 млн руб.;

70,36 руб. за литр бензина АИ-92 — всего 40,8 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «РН-Карт» было зарегистрировано в Москве в июне 2004 года для создания и использования баз данных и информационных ресурсов. Уставный капитал — 129,9 тыс. руб. 98,16% компании принадлежит АО «РН-Москва», 1,84% — АО НК «Роснефть-Ставрополье». Обе организации через несколько юрлиц контролируются ПАО НК «Роснефть». За 2020 год «РН-Карт» выручила 12 млрд руб. и получила 581 млн руб. чистой прибыли. Более актуальные финпоказатели не опубликованы. Генеральный директор — Ольга Пископпель.

В Липецкой области завтра закончится действие порядка продажи топлива по принципу «чет-нечет». Он был введен для бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100 с 11 июля. Губернатор Игорь Артамонов объяснил снятие ограничений стабилизацией поставок топлива на заправки и сокращением очередей на них. При этом он отметил, что сети АЗС «могут самостоятельно определять объем отпуска бензина на отдельных станциях, исходя из фактических запасов, графиков поставок и текущей нагрузки».

О том, почему топливный кризис отступает в макрорегионе неравномерно, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова