Путин указал Воробьеву на задолженность Подмосковья по ЖКХ

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым отметил большую задолженность региона по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Тот согласился с главой государств и рассказал о проделанной работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Воробьев и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Андрей Воробьев и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«У нас сегодня и программы большие реализуются... И электроснабжение с "Россетями" и с Москвой, мы усиливаем питающие центры, и теплоснабжение. Это новые котельные, сети, газоснабжение по Вашей программе социальной газификации — пожалуй, самая большая в стране и очень востребованная»,— рассказал господин Воробьев президенту.

Губернатор добавил, что жители Подмосковья благодарны решению главы государства об оперативном получении газа. «Это значит, что жизнь в Подмосковье уже другого качества»,— заключил Андрей Воробьев.