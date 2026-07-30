Путин указал Воробьеву на задолженность Подмосковья по ЖКХ
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым отметил большую задолженность региона по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Тот согласился с главой государств и рассказал о проделанной работе.
Андрей Воробьев и Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
«У нас сегодня и программы большие реализуются... И электроснабжение с "Россетями" и с Москвой, мы усиливаем питающие центры, и теплоснабжение. Это новые котельные, сети, газоснабжение по Вашей программе социальной газификации — пожалуй, самая большая в стране и очень востребованная»,— рассказал господин Воробьев президенту.
Губернатор добавил, что жители Подмосковья благодарны решению главы государства об оперативном получении газа. «Это значит, что жизнь в Подмосковье уже другого качества»,— заключил Андрей Воробьев.