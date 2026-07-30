Продажи Toyota упали впервые за два года

Японский автопроизводитель Toyota Motor сообщил о снижении глобальных продаж и производства по итогам первых шести месяцев 2026 года. Как сообщает Reuters, продажи упали впервые за два года.

Причинами падения стало снижение спроса в Китае на 17,1% и обновление линейки популярного кроссовера RAV4, которое привело к временному сокращению производства.

Глобальные продажи компании сократились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив чуть более 5 млн автомобилей. Общемировой объем производства также уменьшился на 1,2%, почти до 4,9 млн машин.

Екатерина Наумова