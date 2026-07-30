Расизм расцветает на поле
В английском футболе резко выросло число инцидентов дискриминационного характера
Проблема абьюза игроков, прежде всего расистского характера, с каждым годом становится острее. Это следует из данных организации Kick It Out, занимающейся борьбой с дискриминацией в футболе. Прошлый сезон стал первым, по итогам которого она зафиксировала более 1 тыс. связанных с ней инцидентов, имевших место в различных эшелонах английского футбола. Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) во время североамериканского чемпионата мира также обращала внимание на актуальность этой проблемы даже на самом топовом среди турниров.
Фото: Dylan Martinez / Reuters
Британская организация Kick it Out, занимающаяся борьбой с дискриминационными явлениями в футболе, обнародовала свой ежегодный отчет. Он посвящен ситуации в различных эшелонах английского футбола — от любительских и детско-юношеских соревнований до премьер-лиги — в прошлом сезоне. Она, судя по приведенным в отчете цифрам, выглядит жуткой.
Kick it Out оценивает состояние в данной сфере прежде всего по количеству поступивших в структуру жалоб от игроков и сторонних наблюдателей, а также зафиксированных самой организацией инцидентов. За предыдущий сезон число последних впервые превысило 1 тыс., достигнув отметки 1255. В том сезоне, что предшествовал отчетному, таких инцидентов было существенно меньше — 960. Еще больше впечатляет число полученных Kick it Out жалоб — их 1744.
Большая часть из них — почти половина, как обычно, посвящена оскорблениям и угрозам — «вживую» или онлайн, без «физического контакта» или вылившимся в драки — расистского характера.
Вслед за расизмом в рейтинге Kick it Out идут гомофобия, сексизм, антисемитизм и исламофобия. Исламофобские инциденты показали наиболее существенный — 88-процентный прирост год к году.
Комментируя эти показатели, заинтересовавшиеся ими медиаресурсы сопровождают их примерами, которые считают наиболее яркими. Так, The Athletic предпочел сконцентрироваться на Английской премьер-лиге, сильнейшей среди всех футбольных. Он рассказал о том, как в феврале игроки «Челси» и «Бернли» Уэсли Фофана и Ганнибал Меджбри поделились скриншотами направленных им сообщений с расистскими оскорблениями. Вскоре о них заявили футболисты «Вулвергемптона» и «Сандерленда» Толу Арокодаре и Ромейн Мандл. А «Тоттенхем» в апреле вообще обратился в лондонскую полицию с просьбой расследовать угрозы с расистским оттенком в адрес защитника сборной Австрии Кевина Дансо. Правда, судя по всему, она не привела ни к каким результатам.
BBC же взял пример из футбола низших дивизионов. Во время Рамадана игрок-мусульманин полупрофессионального клуба «Рут Уан Роверс» Умар Али готовился выйти на замену в очередном матче, когда группа болельщиков принялась осыпать его оскорблениями. Ими не ограничилось.
Один из фанатов поднял ребенка лет шести-семи и сказал Али: «Спорю, что твоя жена примерно того же возраста».
Особенно удивил футболиста тот факт, что судья матча, на маленьком стадионе все, скорее всего, видевший и слышавший, отказался отреагировать на его обращение. Али также подал заявление в полицию. Но об итогах расследования ему ничего не известно.
Исполнительный директор Kick it Out Сэмюэл Окафор сопроводил исследование предсказуемым выводом о «глубоко укоренившемся» в самом популярном виде спорта расизме, которому руководящие им институты — Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) — пытаются активно противодействовать десять лет с лишним. Противодействие выразилось, в частности, во внедрении «антирасистского» протокола, позволяющего прерывать матчи по требованию игроков. По мнению Окафора, недостаточно мер, которые применяются сейчас, а нужны «более жесткие».
Отчет Kick it Out вышел через три недели после опубликованного Международной ассоциацией профессиональных футболистов во время североамериканского чемпионата мира заявления. FIFPro призвала ведущие структуры к «коллективным действиям» для защиты игроков от абьюза, прежде всего в социальных сетях. Причиной публикации стали многочисленные оскорбления и угрозы в адрес участников первенства, замеченные организацией и носящие, в соответствии с ее формулировкой, «системный характер». Впрочем, статистику выявленных ЧП она не приводила.