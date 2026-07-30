Расизм расцветает на поле

Проблема абьюза игроков, прежде всего расистского характера, с каждым годом становится острее. Это следует из данных организации Kick It Out, занимающейся борьбой с дискриминацией в футболе. Прошлый сезон стал первым, по итогам которого она зафиксировала более 1 тыс. связанных с ней инцидентов, имевших место в различных эшелонах английского футбола. Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) во время североамериканского чемпионата мира также обращала внимание на актуальность этой проблемы даже на самом топовом среди турниров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez / Reuters Фото: Dylan Martinez / Reuters

Британская организация Kick it Out, занимающаяся борьбой с дискриминационными явлениями в футболе, обнародовала свой ежегодный отчет. Он посвящен ситуации в различных эшелонах английского футбола — от любительских и детско-юношеских соревнований до премьер-лиги — в прошлом сезоне. Она, судя по приведенным в отчете цифрам, выглядит жуткой.

Kick it Out оценивает состояние в данной сфере прежде всего по количеству поступивших в структуру жалоб от игроков и сторонних наблюдателей, а также зафиксированных самой организацией инцидентов. За предыдущий сезон число последних впервые превысило 1 тыс., достигнув отметки 1255. В том сезоне, что предшествовал отчетному, таких инцидентов было существенно меньше — 960. Еще больше впечатляет число полученных Kick it Out жалоб — их 1744.

Большая часть из них — почти половина, как обычно, посвящена оскорблениям и угрозам — «вживую» или онлайн, без «физического контакта» или вылившимся в драки — расистского характера.

Вслед за расизмом в рейтинге Kick it Out идут гомофобия, сексизм, антисемитизм и исламофобия. Исламофобские инциденты показали наиболее существенный — 88-процентный прирост год к году.

Комментируя эти показатели, заинтересовавшиеся ими медиаресурсы сопровождают их примерами, которые считают наиболее яркими. Так, The Athletic предпочел сконцентрироваться на Английской премьер-лиге, сильнейшей среди всех футбольных. Он рассказал о том, как в феврале игроки «Челси» и «Бернли» Уэсли Фофана и Ганнибал Меджбри поделились скриншотами направленных им сообщений с расистскими оскорблениями. Вскоре о них заявили футболисты «Вулвергемптона» и «Сандерленда» Толу Арокодаре и Ромейн Мандл. А «Тоттенхем» в апреле вообще обратился в лондонскую полицию с просьбой расследовать угрозы с расистским оттенком в адрес защитника сборной Австрии Кевина Дансо. Правда, судя по всему, она не привела ни к каким результатам.

BBC же взял пример из футбола низших дивизионов. Во время Рамадана игрок-мусульманин полупрофессионального клуба «Рут Уан Роверс» Умар Али готовился выйти на замену в очередном матче, когда группа болельщиков принялась осыпать его оскорблениями. Ими не ограничилось.

Один из фанатов поднял ребенка лет шести-семи и сказал Али: «Спорю, что твоя жена примерно того же возраста».

Особенно удивил футболиста тот факт, что судья матча, на маленьком стадионе все, скорее всего, видевший и слышавший, отказался отреагировать на его обращение. Али также подал заявление в полицию. Но об итогах расследования ему ничего не известно.

Исполнительный директор Kick it Out Сэмюэл Окафор сопроводил исследование предсказуемым выводом о «глубоко укоренившемся» в самом популярном виде спорта расизме, которому руководящие им институты — Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) — пытаются активно противодействовать десять лет с лишним. Противодействие выразилось, в частности, во внедрении «антирасистского» протокола, позволяющего прерывать матчи по требованию игроков. По мнению Окафора, недостаточно мер, которые применяются сейчас, а нужны «более жесткие».

Отчет Kick it Out вышел через три недели после опубликованного Международной ассоциацией профессиональных футболистов во время североамериканского чемпионата мира заявления. FIFPro призвала ведущие структуры к «коллективным действиям» для защиты игроков от абьюза, прежде всего в социальных сетях. Причиной публикации стали многочисленные оскорбления и угрозы в адрес участников первенства, замеченные организацией и носящие, в соответствии с ее формулировкой, «системный характер». Впрочем, статистику выявленных ЧП она не приводила.

Алексей Доспехов