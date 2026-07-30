Запасы крови для переливания в США снизились до критического уровня

Американский Красный Крест предупредил, что запасы крови для переливания в США сейчас находятся на критически низком уровне. Как сообщает «Би-би-си», такая ситуация возникла всего второй раз за 150-летнюю историю организации.

Американский Красный Крест обеспечивает около 40% потребности в донорской крови в США, является крупнейшим ее поставщиком. В сложившейся ситуации она уже ограничила поставки в больницы крови первой группы.

Летом спрос на кровь обычно возрастает из-за увеличения числа ДТП и того, что люди проводят больше времени на улице, активно отдыхают на природе. В этом году на активность доноров негативное влияние оказали масштабные лесные пожары и экстремальная жара. Поскольку у донорской крови срок годности ограничен — 42 дня, запасти ее впрок в больших количествах невозможно.

Учитывая ситуацию, организация обратилась с призывом к американцам как можно скорее сдавать кровь, чтобы не подвергать угрозе жизнь пациентов.

В предыдущий раз кризис с запасами донорской крови был в США в январе 2022 года, в первую очередь из-за пандемии COVID-19.

Алена Миклашевская