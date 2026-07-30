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РФС запустил систему сертификации футбольных мячей

Российский футбольный союз (РФС) запустил программу «РФС. Качество» для оценки спортивного инвентаря на внутренних профессиональных, любительских соревнованиях и поддержки отечественных производителей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Первым этапом стала сертификация мячей, используемых на турнирах под эгидой РФС. По итогам лабораторных испытаний продукцию распределяют по трем категориям — «РФС Старт» (предназначена для массового футбола), «РФС Стандарт» (рассчитана на подготовку резерва и любительский футбол) и «РФС Про» (для профессиональных соревнований высшего уровня).

Новая система оценки качества позволит снизить зависимость российского футбольного рынка от международной сертификации FIFA Quality, доступ к которой ограничен с 2022 года. Отмечается, что средства, полученные от проведения сертификации, направят на развитие детско-юношеского футбола.

«В 2022 году мы начали работу с FIFA и согласовали создание собственной российской системы сертификации футбольных мячей. В ее основу легли международные требования FIFA, дополненные стандартами Росстандарта»,— сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Он также отметил, что по согласованию с FIFA национальная система сертификации может применяться даже при проведении международных матчей. Например, сборная России уже использует мячи отечественного производства, прошедшие контроль качества, в официальных товарищеских встречах.

В сезоне-2026/27 в матчах FONBET Кубка России используются мячи фирмы Jogel, в играх Российской премьер-лиги — Kelme, во встречах Первой лиги —Demix.

Арнольд Кабанов

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