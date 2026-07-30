В Москве прогнозируют тридцатиградусную жару в выходные 1-2 августа

В Москве и Московской области сегодня ожидаются ливень с грозой, предупредило МЧС. К выходным температура в столице поднимется до +30 °С, предупредили в Гидрометцентре.

МЧС Москвы выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды днем. До 21:00 30 июля в отдельных районах города ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер с порывами до 15 м/с. Аналогичное предупреждение опубликовало МЧС Подмосковья. В столице и по области объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, температура в столице прогнозируется на уровне +20...+22 °С, по области — +18...+23 °С.

С пятницы в Москве начнет теплеть, рассказала «Интерфаксу» ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. 1 августа днем температура в столице будет +28...+30°С, по области — +25...+30°С. 2 августа днем в городе прогнозируется +29...+31°С, по области — +27...+32°С, может пройти кратковременный дождь.