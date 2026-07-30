Акции Segezha Group выросли на 40% несмотря на дискретный аукцион

Акции ПАО «Сегежа Групп» (Segezha Group) на торгах Мосбиржи в 11:24 подорожали на 40,28% — до 0,747 руб. за штуку. По состоянию на 14:10 котировки скорректировались на отметке 0,69 руб. за бумагу (+29,77%).

После взлета акций «Сегежи» более чем на 22% Мосбиржа провела получасовой дискретный аукцион, однако рост бумаг компании продолжился. Видимых причин для этого нет. Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова в комментарии РБК не исключила, что динамика возникла из-за спекуляций и появления в бумагах «загадочного крупного игрока».

Segezha Group — один из лидеров по лесозаготовке и глубокой переработке древесины в России. Компания возникла в 2014 году. Входит в число активов АФК «Система» (доля в уставном капитале компании — 74,26%).