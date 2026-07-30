Акции Segezha Group взлетели более чем на 22% на утренних торгах
Акции ПАО «Сегежа Групп» (Segezha Group) на торгах Мосбиржи в 10:36 прибавляли 22,35% и торговались на отметке 0,652 руб. за штуку. На максимуме бумаги компании дорожали на 27,79% — до 0,6805 руб. за штуку.
Из-за резкого скачка котировок «Сегежи» Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям компании. Он продлится с 10:30 до 11:00 и позволит снизить волатильность на рынке.
Segezha Group — один из лидеров по лесозаготовке и глубокой переработке древесины в России. Компания возникла в 2014 году. Входит в число активов АФК «Система» (доля в уставном капитале компании — 74,26%).
Резкий рост котировок акций Segezha Group на Мосбирже, наблюдаемый в текущей новости, происходит на фоне значительной волатильности и снижения стоимости акций компании в предшествующие периоды. Например, 28 августа 2024 года акции упали более чем на 20% после публикации отчетности за полугодие, продемонстрировавшей рост убытка и чистого долга. В ноябре 2024 года акции Segezha также обновили исторический минимум, снизившись до 4,1 руб. на Мосбирже.
Проблемы компании связаны с высокой долговой нагрузкой, которая к концу 2023 года достигла 133,2 млрд руб., и ухудшением внешней конъюнктуры. В ответ на это Segezha Group планирует провести допэмиссию акций на 101 млрд руб. по закрытой подписке для снижения долга. Принципиальное решение о проведении допэмиссии было принято, и её детали должны быть объявлены осенью. В апреле 2025 года ЦБ и кредиторы согласовали схему реструктуризации долга, предполагающую возможное участие банков в капитале компании. Основной акционер, АФК «Система», выразила готовность поддержать Segezha Group в случае роста долга.