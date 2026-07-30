Акции Segezha Group взлетели более чем на 22% на утренних торгах

Акции ПАО «Сегежа Групп» (Segezha Group) на торгах Мосбиржи в 10:36 прибавляли 22,35% и торговались на отметке 0,652 руб. за штуку. На максимуме бумаги компании дорожали на 27,79% — до 0,6805 руб. за штуку.

Из-за резкого скачка котировок «Сегежи» Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям компании. Он продлится с 10:30 до 11:00 и позволит снизить волатильность на рынке.

Segezha Group — один из лидеров по лесозаготовке и глубокой переработке древесины в России. Компания возникла в 2014 году. Входит в число активов АФК «Система» (доля в уставном капитале компании — 74,26%).