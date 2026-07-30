Мальвинские страсти

Международная федерация футбола (FIFA) открыла дисциплинарное дело в отношении сборной Аргентины. Главной причиной стало поведение аргентинских игроков после полуфинала чемпионата мира, завершившегося 19 июля, в котором Лионель Месси и Ко обыграли сборную Англии. По завершении встречи аргентинские футболисты развернули баннер, на котором было написано, что Мальвинские острова, они же Фолклендские в британском варианте, принадлежат Аргентине. В FIFA насчитали еще несколько нарушений, допущенных финалистами первенства мира и их болельщиками. Среди них — агрессивное поведение, дискриминация, расистские оскорбления и бросание предметов на поле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Аргентины с баннером «Las Malvinas son Argentinas»

Фото: Rebecca Blackwell / AP Сборная Аргентины с баннером «Las Malvinas son Argentinas»

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Международная федерация футбола сообщила 29 июля об открытии официального дисциплинарного дела в отношении сборной Аргентины и ее болельщиков. В его основе лежит инцидент, случившийся в полуфинале первенства мира. В нем аргентинцы обыграли англичан со счетом 2:1. После финального свистка южноамериканские футболисты развернули переданный с трибун баннер, на котором было написано: «Las Malvinas son Argentinas» («Мальвины — аргентинские»). Это отсыл к давнему территориальному спору за архипелаг в Атлантике между Аргентиной и Великобританией. Диспут вылился в Фолклендскую войну 1982 года, завершившуюся провалом попытки аргентинской стороны установить суверенитет над островами.

Случившееся не могло не вызвать международный скандал. Офис британского премьера Кира Стармера (он уже уступил пост Энди Бернему) заявил после игры, что, «может быть, Кубок мира и не наш, но Фолкленды определенно британские». И разумеется, власти Великобритании потребовали от FIFA проведения полноценного расследования. В футбольной федерации не стали открывать дело сразу, пообещав вернуться к вопросу после финала первенства мира. Что, как видно, и сделали.

Аргентинцам вменяется в вину нарушение принципа политической нейтральности, содержащегося в нормативных документах FIFA. Он запрещает демонстрацию на стадионах лозунгов «политического, идеологического, религиозного или оскорбительного содержания».

Список претензий FIFA выходит за рамки случая с баннером. В заявлении структуры отмечается, что среди них значатся «дискриминационные выкрики и жестикуляция, нарушение требований регламента и протоколов безопасности, размещение командами и болельщиками неприемлемых баннеров, а также выбрасывание посторонних предметов зрителями». Касается это все не только собственно полуфинала Аргентина—Англия, но всего турнира. Например, после финала, в котором аргентинцы проиграли сборной Испании с минимальным счетом, несколько игроков уступившей команды выплеснули негатив на победителей. Пока лидер аргентинцев Лионель Месси стоял в сторонке и плакал от досады, Науэль Молина ударил капитана испанцев Родри, Леандро Паредес атаковал Эрика Гарсию, а один из тренеров аргентинцев, Роберто Айяла, нанес удар Дани Ольмо. Все трое провинившихся получили персональные дисциплинарные дела.

Игрокам, которым предъявлены персональные претензии, грозят дисквалификации на различные сроки. Интереснее, как FIFA поступит со сборной Аргентины в целом. В похожей ситуации руководящая структура мирового футбола уже показывала, что не склонна жестко реагировать на нарушения принципа политической нейтральности. В 2014 году после товарищеского матча против сборной Словении аргентинские игроки развернули баннер ровно с таким же содержанием, как и на североамериканском чемпионате мира. Стоило это им недорого — всего 30 тыс. швейцарских франков штрафа, выписанного Федерации футбола Аргентины. Впрочем, учитывая совершенно несопоставимый статус игр, в которых аргентинцы напоминали миру о своих претензиях на острова, нельзя исключать, что на этот раз наказание будет заметно жестче.

Александр Петров