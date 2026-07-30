«Интер РАО» в первом полугодии нарастила чистую прибыль по РСБУ почти на 30%

Чистая прибыль энергохолдинга «Интер РАО» (MOEX: IRAO) по итогам первого полугодия 2026 года достигла 17,8 млрд руб., что на 29,6% выше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Выручка за отчетный период выросла на 31,5%, до 31,5 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 47,4% и достигла 5,1 млрд руб. при росте себестоимости продаж до 26,5 млрд руб. (+28,8%). Выручка от реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке выросла на 16,3%, составив 12,5 млрд руб.