Пентагон заключил контракты на производство вооружений на $135 млрд

Пентагон ускоряет и расширяет оборонное производство в условиях сокращающихся военных запасов, передает Bloomberg. По данным агентства, 29 июля ведомство заключило два контракта с двумя крупными оборонными производителями на общую сумму около $135 млрд.

$59 млрд ассигнованы на финансирование рассчитанного на семь лет контракта с Lockheed Martin. Компания будет производить ракеты для ЗРК Patriot. Контракт позволит компании нарастить производство ракет с 600 до 2 тыс. в год к 2030 году. Второй контракт, на $76,6 млрд, подписан с General Dynamics и Huntington Ingalls Industries. Он предусматривает расширение и ускорение производства атомных подводных лодок. Компания выпустит девять многоцелевых подлодок класса «Виргиния» Block VI, способных нести до 40 ракет «Томагавк», и пять подлодок класса «Колумбия», которые оснащены 16 баллистическими ракетами Trident II D5. Акции производителей положительно реагируют на крупные заказы.

Ранее Пентагон уже размещал заказ Lockheed Martin на $35 млрд на расширение производства перехватчиков THAAD. В феврале этого года ведомство заключило пакет соглашений с Raytheon об увеличении производства крылатых ракет «Томагавк» и других боеприпасов. По этим соглашениям выпуск «Томагавков» должен вырасти с 60 до более чем 1 тыс. единиц в год.

Алена Миклашевская