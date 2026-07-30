Призовой фонд чемпионата России по вольной борьбе составит 15 млн рублей

С 30 июля по 1 августа пройдет чемпионат России по вольной борьбе. Турнир состоится на «Live Арене» в Москве.

На предстоящем соревновании выступят олимпийские чемпионы Заур Угуев и Заурбек Сидаков. Также планируется участие победителей мировых и европейских первенств.

Общий призовой фонд турнира составит 15 млн рублей. Чемпионы в каждой весовой категории (всего их 10) получат 500 тыс. рублей. Серебряным призерам будет выплачено по 350 тыс. рублей, бронзовым — по 250 тыс. рублей.

«Чемпионат России по вольной борьбе — один из сильнейших турниров в мире. На ковре встретятся олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, лидеры сборной и молодая кровь. Будет очень жарко — конкуренция на максимуме. Каждый будет сражаться за шанс представить Россию на международной арене»,— заявил председатель попечительского совета Федерации спортивной борьбы России Умар Кремлев. Он также отметил, что спортсмены «должны получать достойное вознаграждение».

Арнольд Кабанов