Лукашенко поручил отправить плохо работающих аграриев в армию

Тех, кто не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в период уборочной кампании, надо отправлять в армию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, это поможет провинившимся «проявить себя на другой работе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Господин Лукашенко упомянул поручение на селекторном совещании и попросил передать его главе белорусского Минобороны Виктору Хренину. «Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать?.. Всех, кто не умеет работать,— в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе»,— сказал президент Белоруссии (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко заверил, что это «не какое-то издевательство над людьми». Он считает, что можно многого достичь, если соблюдать дисциплину. «Это не для того, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды. Если ты не хочешь работать на этой работе, мы тебя проверим на другой... Мы просто даем возможность проявить себя на другой работе — мужской сложной работе»,— утверждает он.

Господин Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область сегодня оценил ситуацию в местном сельском хозяйстве. Он с борта вертолета прокомментировал состояние полей региона словами «в общем-то, неплохо, но восхищения никакого нет». «Бардачок у тебя есть на отдельных местах»,— заявил белорусский президент председателю Брестского облисполкома Петру Пархомчику.