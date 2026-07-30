Банк России стал крупнейшим продавцом золота в мире во втором квартале

Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) привел статистику по спросу и предложению на рынке золота во втором квартале. По данным организации, Банк России сократил запасы драгметалла на 22 т и стал его крупнейшим продавцом за отчетный период.

За ЦБ РФ следует Центральный банк Турции, который сообщил о сокращении запасов золота на 2 т. Запасы Бундесбанка (ЦБ Германии) снизились на 1 т, что в WGC объяснили чеканкой монет.

По итогам второго квартала центробанки стран мира скупили 289 т золота. Это максимальный показатель для этого периода за всю историю наблюдений, указано в материалах WGC. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года объем покупок вырос на 62%.

Самыми заметными покупателями золота во втором квартале стали ЦБ Польши (51 т) и Китая (33 т). В перечне также упоминаются Центральный банк Узбекистана (16 т), Национальный банк Казахстана (15 т) и Центральный банк Иордании (6 т).