Путин провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Воробьевым

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Господин Воробьев, среди прочего, рассказал о мерах, принимаемых в регионе для защиты населения и инфраструктуры от атак БПЛА.

В предыдущий раз подобная рабочая встреча состоялась в декабре прошлого года. Тогда глава Подмосковья рассказывал, в том числе о внедрении ИИ в региональную логистику и индустрию.