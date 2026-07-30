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Путин провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Воробьевым

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Господин Воробьев, среди прочего, рассказал о мерах, принимаемых в регионе для защиты населения и инфраструктуры от атак БПЛА.

В предыдущий раз подобная рабочая встреча состоялась в декабре прошлого года. Тогда глава Подмосковья рассказывал, в том числе о внедрении ИИ в региональную логистику и индустрию.

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