Расширена зона перекрытий в День города в Екатеринбурге

Ограничения на движение транспорта в Екатеринбурге на День города распространили еще на несколько центральных улиц, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Дополнительно движение закроют 1 августа с 18:00 до окончания праздничных мероприятий на следующих участках:

ул. Царская: от ул. Николая Никонова до ул. Первомайской;

ул. Первомайская: от ул. Царской до ул. Горького;

ул. Дзержинского: от ул. Царской до ул. Горького;

проезд вокруг ККТ «Космос»: от ул. Царской до ул. Николая Никонова.

Кроме того, к закрытым с 20:00 зонам добавятся следующие:

ул. Толмачева: от пр. Ленина до ул. Первомайской;

ул. Первомайская: от ул. Толмачева до ул. Карла Либкнехта;

Почтовый переулок.

Кроме того, с 22:00 31 июля до 23:50 1 августа для проезда машин будут закрыты участки улицы 8 Марта (пр. Ленина — ул. Бориса Ельцина) и улицы Бориса Ельцина (ул. 8 Марта — дом №2 по Октябрьской площади). Ранее объявлялось, что эти участки будут закрыты до 4:00 2 августа.

Время и границы перекрытий остальных участков улично-дорожной сети остаются прежними.

Напомним, транспорт в День города в Екатеринбурге изменит маршруты. Работа общественного транспорта и метрополитена будет продлена с 24:00 1 августа до 1:00 2 августа.

Ирина Пичурина