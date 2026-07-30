Транспорт в День города в Екатеринбурге изменит маршруты

В Екатеринбурге в День города, который будет отмечаться 1 августа, общественный транспорт временно изменит маршруты, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Более чем на сутки, с 22:00 31 июля до 4:00 2 августа, будут изменены автобусные маршруты №043 и №45. До 6:00 2 августа по скорректированному пути последуют автобусы №47, 48, 63, 64, 67, 72, 76, 85, 92 и 95. При этом с 20:00 1 августа и до конца праздника автобусы №64 и №67 будут следовать по другой временной схеме.

До 20:00 1 августа по временной схеме будет курсировать автобусный маршрут № 46, после чего он будет укорочен до остановки «Горный университет». Начиная с 20:00 и до окончания праздничных мероприятий изменятся схемы движения:

трамваев № 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 23;

троллейбусов № 26, 27, 31, 35 и 36;

автобусов № 49, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 59, 62, 81, 84, 87, 89 и 93.

В День города работа общественного транспорта и метрополитена будет продлена с 24:00 1 августа до 1:00 2 августа. Чтобы жители и гости могли уехать после салюта из центра, в 21:00 на нескольких улицах будет накапливаться общественный транспорт.

Ирина Пичурина