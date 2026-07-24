В День города общественный транспорт Екатеринбурга будет работать до часу ночи
В Екатеринбурге в День города работа общественного транспорта и метрополитена будет продлена с 24:00 1 августа до 01:00 2 августа. Об этом сообщили в администрации города.
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
Чтобы после салюта жители и гости города могли уехать из центра, 1 августа в 21:00 на нескольких улицах будет накапливаться общественный транспорт.
Автобусы будут ожидать пассажиров:
- на улице 8 Марта — от Малышева до Куйбышева;
- на улице Радищева — от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;
- на улице Бориса Ельцина — у Театра драмы;
- на проспекте Ленина — у Театра оперы и балета;
- на проспекте Ленина — от Хохрякова до Московской.
Троллейбусы разместят:
- на улице Карла Либкнехта — от Шевченко до Малышева;
- на улице Малышева — от 8 Марта до Банковского переулка;
- на улице Белинского — в районе пересечения с улицей Малышева.
Трамваи будут ждать пассажиров:
- у перекрестка проспекта Ленина и улицы Московской;
- у перекрестка проспекта Ленина и улицы Луначарского.
Праздничная программа, посвященная Дню города, стартует 28 июля и продлится до 22 августа, жителей и гостей Екатеринбурга ждут более 30 мероприятий. В рамках празднования Дня города Русская медная компания (РМК) проведет второй фестиваль «Энергия РМК». Его хедлайнерами станут Niletto, Тимати, K-Maro и Vonamour.