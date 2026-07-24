Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В День города общественный транспорт Екатеринбурга будет работать до часу ночи

В Екатеринбурге в День города работа общественного транспорта и метрополитена будет продлена с 24:00 1 августа до 01:00 2 августа. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Чтобы после салюта жители и гости города могли уехать из центра, 1 августа в 21:00 на нескольких улицах будет накапливаться общественный транспорт.

Автобусы будут ожидать пассажиров:

  • на улице 8 Марта — от Малышева до Куйбышева;
  • на улице Радищева — от Сакко и Ванцетти до 8 Марта;
  • на улице Бориса Ельцина — у Театра драмы;
  • на проспекте Ленина — у Театра оперы и балета;
  • на проспекте Ленина — от Хохрякова до Московской.

Троллейбусы разместят:

  • на улице Карла Либкнехта — от Шевченко до Малышева;
  • на улице Малышева — от 8 Марта до Банковского переулка;
  • на улице Белинского — в районе пересечения с улицей Малышева.

Трамваи будут ждать пассажиров:

  • у перекрестка проспекта Ленина и улицы Московской;
  • у перекрестка проспекта Ленина и улицы Луначарского.

Праздничная программа, посвященная Дню города, стартует 28 июля и продлится до 22 августа, жителей и гостей Екатеринбурга ждут более 30 мероприятий. В рамках празднования Дня города Русская медная компания (РМК) проведет второй фестиваль «Энергия РМК». Его хедлайнерами станут Niletto, Тимати, K-Maro и Vonamour.

Полина Бабинцева

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд