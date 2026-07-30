Росавиация аннулирует сертификат авиакомпании «Ижавиа» из-за замечаний

Сертификат авиакомпании «Ижавиа», управляющей аэропортом Ижевска, будет аннулирован из-за неустранения замечаний к безопасности полетов, узнал «Ъ». Росавиация ограничила срок действия документа до 28 июля после проверки Ространсназдзором производственной базы перевозчика.

Сайт авиакомпании остановил продажи билетов с 1 августа на фоне невозможности подготовить план устранения нарушений в работе системы управления безопасностью, выявленных специалистами при осмотре техобслуживания и планирования экипажей. Рейсы компании после этой даты будут распределены между авиакомпаниями «Россия» и S7.

Правительство Удмуртии ранее предполагало продать перевозчика вместе с аэропортом до конца 2026 года, однако теперь планирует приватизацию активов по частям. Эксперты отмечают интерес рынка к Boeing-737 из парка компании в качестве ликвидного имущества.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Ижавиа" завершает полет»