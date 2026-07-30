Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IKEA Фото: IKEA

Обставить дом за несколько минут — такую задачу взяли на себя дизайнеры шведского ритейлера IKEA. Они наблюдали за поведением молодых арендаторов в центре Лондона. Люди в возрасте от 20 до 28 лет часто перемещались между квартирами, перевозили все, что могли захватить с собой без крупного транспорта, оставляя на старых местах громоздкую мебель. В результате компания разработала линейку предметов для тех, кто часто переезжает. Ее назвали, как обычно, сложнопроизносимым шведским словом, которое переводится как «компания друзей».

Коллекция включает 12 предметов. В нее, например, входят большой стол с деревянной столешницей и металлическим основанием, который раскладывается без всяких инструментов за пару щелчков. Круглый прикроватный или журнальный столик тоже складывается в двухмерную конструкцию: его можно повесить на плечо как сумку. Табуреты ставятся один на другой и образуют собой стеллаж для хранения. Есть пара зеркал, органайзеры для вещей, чехол с ручками для любимого цветочного горшка и, наконец, сумка на колесиках.

Миссия коллекции — помочь переехать на новое место без автомобиля. Публика встретила коллекцию с интересом. Компактные предметы подходят для студентов, арендаторов небольших квартир и тех, кто в силу рабочих обязанностей часто перемещается. Конечно, это не решает проблему отсутствия кровати или шкафа, но при помощи пары трюков любой угол можно сделать уютным.

Бытовая проблема частых перемещений решается рынком разными способами. Жилье обычно сдается со всей мебелью. Маркетплейсы предлагают множество легких и компактных вариантов столов или стульев. Винтажные магазины мотивируют людей не покупать новые, а использовать вещи с историей. Та же IKEA когда-то выпустила инструкцию по разборке мебели, чтобы ее было легче перевозить. И вот новые реалии находят отражение в ассортименте ритейлеров. Полагаю, сумка на колесиках точно станет предметом охоты. Такие конструкции уже перекочевали от наших бабушек к зумерам, которые безо всяких комплексов оценили удобство покупок.

Яна Лубнина