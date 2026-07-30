Россия отказалась признавать расширение континентального шельфа со стороны США

Делегация России на 31-й сессии Ассамблеи Международного органа по морскому дну не признала одностороннее расширение США границ континентального шельфа. С заявлением российской стороны ознакомилось «РИА Новости».

В 2023 году Вашингтон в одностороннем порядке объявил о расширении своего континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, установление границ континентального шельфа за пределы 200-мильной зоны требует получения рекомендаций от Комиссии по границам континентального шельфа.

«Российская Федерация не признает установленные в 2023 году Вашингтоном внешние границы "расширенного" шельфа из-за несоответствия этого шага сформировавшейся международной практике и несоблюдения соответствующих процедур»,— указано в письме делегации.

Также делегация России на сессии призвала США присоединиться к Конвенции ООН по морскому праву. Возможные односторонние действия Вашингтона по разработке морского дна российская сторона назвала недопустимыми.

Большая часть заявки России на расширение шельфа в Арктике утверждена, говорил в конце июня директор правового департамента МИД Максим Мусихин. Заявка была подана в Комиссию ООН в 2001 году. В ней Россия запросила включить в континентальный шельф подводные пространства у северного и восточного побережья страны. В 2002 году документ был отклонен из-за недостаточной детализации карт. В 2015-м РФ подала пересмотренную заявку на увеличение площади шельфа на почти 1,2 млн кв. км в Арктике.