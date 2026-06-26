Составлено ИИ-Ассистентъ

Расширение континентального шельфа в Арктике имеет для России стратегическое значение, поскольку там сосредоточены значительные запасы минеральных ресурсов, включая до четверти неразведанных мировых запасов нефти и газа. Эти территории также важны для развития Северного морского пути (СМП), который является ключевым транспортным коридором для переориентации торговых потоков в Азию, особенно в условиях санкционного давления. Отмечается, что Россия активно развивает логистические маршруты и строит современный атомный ледокольный флот для освоения Арктики.

Ситуация вокруг Арктики обостряется из-за геополитической конкуренции. В 2023 году США в одностороннем порядке объявили о расширении своего континентального шельфа в Арктике и Беринговом море на 1 млн кв. км, что вызвало критику со стороны России и Китая. Эти страны считают, что односторонние действия США ставят под угрозу международный баланс и целостность Конвенции ООН по морскому праву, которую США не ратифицировали, в отличие от России.

Несмотря на разногласия, помощник президента РФ Николай Патрушев в апреле 2025 года отмечал, что диалог с США по развитию Арктики рассматривался как перспективное направление даже во время первой администрации Дональда Трампа, не исключая возможности совместных экономических проектов. Однако НАТО и Евросоюз, по словам замминистра иностранных дел России Александра Грушко, "целенаправленно разрушают" инструменты сотрудничества в Арктике, милитаризуя регион и превращая его в арену противостояния.

Россия последовательно отстаивает свои амбиции в Арктике и активно занимается ее освоением, включая развитие инфраструктуры, модернизацию населенных пунктов и реализацию проектов в сфере добычи ресурсов. Владимир Путин подчеркивает, что Арктика будет прирастать за счет минеральных ресурсов, несмотря на сложности и дороговизну их разработки.