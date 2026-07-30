Кассационный суд подтвердил приговор директору хакасского пивзавода «Альпина»

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) отклонил жалобу защиты на приговор директору и владельцу пивоваренного завода «Альпина» Александру Зубареву по делу о неуплате налогов на 3,4 млрд руб. «Жалоба оставлена без удовлетворения, обжалуемые судебные акты — без изменения»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Приговор бизнесмену вынесли в октябре 2025 года. Городской суд Абакана признал его виновным в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ) и приговорил к трем с половиной годам колонии с конфискацией в доход государства 60,98% доли в уставном капитале компании стоимостью более 651 млн руб. Иск ФНС к бизнесмену о возмещении ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Адвокат оспорил приговор в Верховном суде Хакасии, но безуспешно. В апелляционной жалобе он заявил о несогласии с приговором, считая, что в деле отсутствуют доказательства виновности доверителя.

Илья Николаев