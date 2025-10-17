Пивовару начислили срок

Городской суд Абакана (Хакасия) назначил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима директору и владельцу пивоваренного завода «Альпина» Александру Зубареву по делу о неуплате налогов на 3,4 млрд руб. Оглашение приговора прошло без подсудимого, который перед судебным заседанием угодил в больницу. Защита, настаивающая на невиновности бизнесмена, заявила, что оспорит решение.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Вместе с лишением свободы Александр Зубарев потерял большую часть своего пивоваренного бизнеса

В Республике Хакасия сегодня завершилось рассмотрение уголовного дела директора и собственника пивоваренного завода «Альпина» Александра Зубарева. Итоговое заседание проходило без подсудимого, и судья Иван Степанков довел до участников процесса информацию, что копия решения будет вручена сотрудникам конвойной службы. По данным источников «Ъ-Сибирь», 62-летний бизнесмен находится в местной больнице, куда его госпитализировали сегодня утром.

Как сообщили в прокуратуре региона, бизнесмена признали виновным в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ) и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима с конфискацией в доход государства 60,98% доли в уставном капитале компании стоимостью более 651 млн руб.

Иск ФНС к бизнесмену о возмещении ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. До принятия итогового решения по иску сохранен арест на имущество пивовара и его завода (несколько автомобилей, земельных участков, квартир, вертолет Eurocopter). Адвокат Валерий Зайцев заявил «Ъ-Сибирь», что подаст апелляционную жалобу на приговор. В прениях сторон он просил оправдать доверителя.

Как рассказала официальный представитель Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова, это уголовное дело было возбуждено в январе 2022 года. Основанием послужили материалы республиканских управлений ФСБ, МВД и ФНС. Согласно версии следствия, топ-менеджер организовал схему сокрытия выручки от реализации неучтенной продукции. Бизнесмен включал в налоговые декларации и расчеты заведомо ложные сведения о сумме акцизов, НДС, страховых взносах, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года. В результате, как подсчитали силовики, казна недополучила более 3,4 млрд руб. налогов.

Помимо уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) предпринимателю вменили в вину отмывание денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до семи лет заключения).

«В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, обвиняемый в период с февраля 2017-го по декабрь 2019 года организовал систематическое зачисление денежных средств в общей сумме более 650 млн руб. на расчетные счета ООО "Альпина", которые в дальнейшем расходовались на ее финансово-хозяйственную деятельность»,— сказала Юлия Арбузова.

Как указывается на сайте предприятия, компания «Альпина» начала свою деятельность в 2002 году. В ассортименте более 100 наименований продукции: пиво, газированные напитки, энергетики, морсы, холодные чаи, питьевая вода, квас. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании составила 1,13 млрд руб., чистая прибыль — 63,9 млн руб.

Константин Воронов