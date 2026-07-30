Власти Ленобласти пообещали меры поддержки для продавцов Wildberries

В Ленинградской области от атак на склад Wildberries пострадали почти полторы тысячи продавцов, чьи товары сгорели или повреждены. Сумма ущерба «значительная», заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Он заверил, что власти «своих производителей не бросят» и «подставят плечо».

Господин Дрозденко сообщил, что продавцам маркетплейса предоставят льготный заем на пополнение оборотных средств. Это должно помочь людям «не выбиваться из предпринимательского ритма и оперативно восстановить товарные позиции», пояснил он. В числе других инициатив:

экономическому блоку правительства региона поручено со следующей недели организовать работу регионального штаба по координации пострадавших предпринимателей, маркетплейса и региона, будет запущена горячая линия;

тот же блок проработает дополнительные меры поддержки — «на случай, если льготного займа на оборотку окажется недостаточно для полноценного восстановления».

С середины июля БПЛА атаковали более десятка складов Wildberries по всей России. К 28 июля маркетплейс выплатила более 40 млн руб. пострадавшим при атаках, а также предоставил им меры поддержки. WB Банк и WB Финанс предоставили кредитные каникулы до октября для понесших ущерб продавцов.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «С логистикой все сопредельно ясно».