Воронежская кондитерская фабрика не выплатит дивиденды по итогам 2025 года

Акционеры ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (ВКФ, входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина) решили не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Это следует из раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего голосующими акциями 800 301 (94,5%) обладают пять человек. Кворум утвержден по всем вопросам, включая невыплату дивидендов.

По итогам 2025 года ВКФ вышла из убытка с чистой прибылью в размере 41,2 млн руб. В прошлом году «минус» составил 60,6 млн руб. Выручка «Воронежской кондитерской фабрики» увеличилась на 32,1% — с 5,1 млрд до 6,8 млрд руб. Убыток от продаж в 2024 году (78 млн руб.) также сменился прибылью в 2025-м (34,7 млн руб.).

Дебиторская задолженность увеличилась более чем вдвое — с 1,6 млрд до 3,3 млрд руб., кредиторская — в 3,3 раза: с 820 млн до 2,7 млрд руб.

Однако в первом квартале 2026 года фабрика снова получила убыток — 38 млн руб. Выручка, напротив, подросла — с 1,2 до 1,5 млрд руб.

По итогам прошлых лет ВКФ также не выплачивала дивиденды.

Анна Швечикова